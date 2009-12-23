تیم ملی فوتبال بامداد فردا عازم قطر می شود/ ابهام در اعزام نفرات نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت 4:10 دقیقه بامداد فردا پنج شنبه با پرواز مستقیم تهران - دوحه از فرودگاه امام راهی قطر خواهد شد.

قرار است پس از حضور 25 ملی پوش دعوت شده به اردوی تیم ملی وضعیت نهایی بازیکنان برای سفر به قطر مشخص شود.

میلاد زنیدپور، احسان حاج صفی ومجید غلام نژاد سه بازیکنی هستند که برای همراهی تیم ملی با مشکلات خروجی روبرو هستند و احتمال حذف نام آنها از لیست نهایی مسافران قطر وجود دارد.

تیم ملی فوتبال کشورمان طی روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه هفته آینده در چارچوب تورنمنت قطر به ترتیب به مصاف تیم های ملی قطر، مالی و کره شمالی خواهد رفت.

تیم قهرمان تورنمنت قطر 250 هزار دلار جایزه نقدی دریافت خواهد کرد. جایزه این دوره از مسابقات 600 هزار دلار است.

تیم ملی فوتبال کشورمان پس از پایان تورنمنت قطر بطورمستقیم از دوحه عازم سنگاپورخواهد شد تا روز 16 دیماه دیدار برگشت خود را در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا مقابل تیم فوتبال این کشور برگزار کند.

برنامه مسابقات فوتبال تورنمنت چهارجانبه قطر به شرح زیر است:

* یک‌شنبه: 6 دی 88 - ساعت 18:00 به وقت تهران

- کره شمالی - مالی

* دوشنبه: 7 دی‌ماه 88 ـ ساعت 18:00 به وقت تهران

- قطر- ایران

* چهارشنبه: 9 دی‌ماه 88 - ساعت 16:30 به وقت تهران

- مالی - ایران

- قطر - کره شمالی - ساعت 18:45 به وقت تهران

* شنبه: 12 دی‌ماه 88

- قطر- مالی ساعت 16:30 به وقت تهران

- ایران - کره شمالی 18:45 به وقت تهران