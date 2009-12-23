برنامه های گرامیداشت دهه فجر در مازندران مردمی تر برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران در استانداری افزود: حضور جوانان که سرمایه های انقلاب و دفاع مقدس بوده باید در برنامه های دهه فجر پررنگ تر شود.

وی خاطر نشان کرد: برنامه های گرامیداشت دهه فجر امسال در مازندران باید با دهه چهارم انقلاب پیوند خورده و در راستای استمرار منویات رهبری باشد.

وی با اعلام این مهم که اغلب شهدای انقلاب در استان و کشور را جوانان تشکیل داده اند، ضمن تاکید بر حضور پرشورتر مردم در برنامه های گرامیداشت انقلاب اسلامی، افزود: ویژگی مردمی انقلاب و دفاع مقدس ملت ایران اکنون الگوی جهانیان شده است.

طاهایی همچنین از دستگاه های متولی برگزاری دهه فجر خواست تا نسبت به اعزام روایان انقلاب در مدارس و دانشگاه ها اقدام کنند و گفت: ملت ایران در دهه فجر امسال روحیه ولایت مداری و ولایت پذیری خود را بار دیگر برای جهانیان معرفی کنند.

استاندار مازندران همچنین از برگزاری یادواره شهدای انقلاب به صورت متمرکز در شهرستان های استان در دهه فجر خبر داد.

حجت الاسلام یوسف یوسف پور، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران نیز در سخنانی از تشکیل 63 کمیته تخصصی و ستاد اصلی خبر داد و افزود: برنامه های ستاد دهه فجر استان در 9 محور تبیین شده و در اختیار دستگاه های اجرایی برای برگزاری قرار می گیرد.

حجت الاسلام ناصر شکریان، مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به اینکه تنوع برنامه های دهه فجر در سال جاری وجود دارد گفت: امورات و برنامه های گرامیداشت یوم الله به جوانان واگذار می شود.

وی با بیان اینکه کمیته قرآن اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران برنامه های ویژه ای برای دهه فجر تبیین کرده از برگزاری نمایشگاه محصولات هیئت های مذهبی استان به صورت متمرکز محرم امسال در شهرستان قائم شهر خبر داد.

شکریان با تاکید بر اطلاع رسانی بیشتر عملکرد دستگاه های اجرایی در استان افزود: مبلغان نقش اساسی را در تبیین اقدامات دولت برای مردم دارند.

نصرالله پریچهره، مدیر کل تربیت بدنی مازندران با اشاره به برگزاری مسابقات ورزشی ویژه در استان گفت: مسابقات کشوری ووشو گرامیداشت دهه فجر در استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه پارسال 280 برنامه ورزشی همزمان با سی امین سالگرد انقلاب اسلامی در مازندران برگزار شده بود افزود: اغلب پروژه های ورزشی مصوب سفر نخست دولت به استان در دهه فجر امسال بهره برداری می شود.