خبرگزاری مهر در انعکاس مشکلات ورزش شهرستانها موفق بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، اسدالله سقا عصر چهارشنبه به همراه مدیر عامل باشگاه پیام بابل با حضور در دفتر خبرگزاری مهر در بابل از نزدیک در جریان فعالیتهای این خبرگزاری قرار گرفتند.



وی خاطر نشان کرد: خبرگزاری مهر یکی از خبرگزاریهای پر تلاش و فعال است و به عنوان منبع مهم و معتبر خبری رسانه ها و روزنامه های کشور و استان مورد استفاده قرار می گیرد.



وی افزود: توانایی و پشت کار خبرنگاران خبرگزاری مهر یکی از دلایل موفقیت این خبرگزاری در سطح کشور است.



سقا عنوان داشت: خبرگزاری مهر در استان و شهرستان بابل، بسیار مؤثر و مهم بوده و حتی در جهت رفع مشکلات و تنگناهای موجود در شهرستان گامهای زیادی برداشته و بسیاری از مشکلات سطح شهرستان را با اطلاع رسانی به موقع و صریح و کامل و به روز بودن خبرها توانست گام مؤثری در این راستا بردارد.



وی گفت: شهرستان بابل با دارا بودن 77 هیئت ورزشی و حدود 17 هزار ورزشکار سازمان یافته و جمعیتی بالغ بر 500 هزار نفر که تنها دو سالن ورزشی آزادی و شهید سجودی است.

سقا تصریح کرد: زمین دیگری به مساحت سه هزار متر مربع واقع در روبروی بیمارستان آیت الله روحانی تهیه شده و هم اکنون در حال آماده سازی آن هستیم که با ایجاد این زمین ورزشی مشکلات فضای ورزشی تا حدی کاهش می یابد.



وی افزود: شهرستان بابل به لحاظ ورزشی نه تنها در سطح استان بلکه در سطح کشور یکی از محرومترین شهرهای ایران است به گونه ای که بابل تنها دو سالن ورزشی دارد.



وی گفت: بابل نیازمند 15سالن ورزشی است تا بتواند جوابگوی ورزشکاران این شهرستان باشد.



سقا در رابطه با سرانه ورزشی شهرستان خاطر نشان کرد: انتظار ما این است شهرستان بابل به لحاظ سرانه ورزشی حد اقل باید بالای نیم متر باشد که متأسفانه کمتر از یک برگ کاغذ است.



سرپرست تربیت بدنی بابل خبر تشکیل مجمع خیرین ورزشی در تربیت بدنی بابل را داد و اعلام نمود: از آن جایی که بودجه اختصاص یافته به ورزش شهرستان بابل کافی نیست، این اداره با تشکیل مجمع خیرین با حضور افراد سرمایه گذار در رأس آن، باشگاههای بابل بتواند در عرصه های سخت افزاری ساخت سالن و همچنین تقویت منابع انسانی، برای پیشرفت ورزش شهرستان بهره مند شود.



حمیدرضا کاظمی مدیرعامل باشگاه پیام بابل نیز با اشاره به اینکه خبرنگاران می توانند کمک بسیار مهمی در جهت ورزش ایفا کنند، تاکید کرد: توقع داریم رسانه ها با طرح و انتقادهای دلسوزانه ما را در کارهایمان یاری رسانند.



وی گفت: انتظار جامعه ورزشی بابل از رسانه ها این است تا با ایجاد تعامل و تفاهم و از بین بردن تضاد و دو گانگی بین مسؤلان در راستای حمایت از ورزش این شهرستان قدم بردارند.

کاظمی عنوان داشت: با توجه به انعکاس به موقع اخبار از سوی خبرگزاری مهر در شهرستان بابل انتظار داریم این خبرگزاری، باشگاه پیام بابل را برای صعود در لیگ دسته 2 کشور مورد حمایت قرار دهد.