به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شیراز، دیدار محمود احمدی نژاد با منتخبان و فرهیختگان استان فارس همچنین خانواده های شهدا و ایثارگران این استان که روز چهارشنبه انجام شد، حاشیه های جالبی داشت که به برخی از آنها اشاره می شود.

*در مراسم دیدار منتخبان و نخبگان با رئیس جمهور ، زمانی که نماینده بخش صنعت استان فارس گفته شد وقت شما تمام شده است وی گفت : "من یک دقیقه از وقت آقای احمدی نژاد استفاده می کنم" که مجری برنامه در واکنش به آن گفت لطفا وقت خود را رعایت کنید تا نیازی نباشد که از زمان آقای دکتر صرف کنید.

* عده ای با لباس های متحد الشکل نارنجی در این نشست در میان جمع حضور داشتند که توجه همگان را برانگیخته بودند.

* در این نشست جوانی روشندل به نمایندگی از سه قشر ورزشکاران، معلولان و دانشجویان دانشگاه آزاد به پای تریبون رفت و خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای احمدی نژاد ما دوستت داریم و انتقادت می کنیم.

* مجری این دیدار در بخش های مختلف برنامه به دلیل همزمانی با ماه محرم از حضار خواست صلوات بفرستند.

* در اواسط برنامه رئیس جمهور با همراه عده ای جلسه را برای خواندن نماز ترک کرد.

* کارگری در آخر برنامه گفت: آقای احمدی نژاد چرا شما در صحبت ها هیچ وقت به کارگران اشاره نمی کنید و به مشکلات آنها توجهی ندارید.

*در دیدار رئیس جمهور با خانواده های ایثارگران و شهدا نیز یکی از حضار که خانم مسنی بود فریاد کشید که آقای احمدی نژاد چند سال است که نامه می نویسم اما جواب من را نمی دهید . اینها نمی گذارند بیایم پیش شما تا حرفم را بزنم که در این زمان رئیس جمهور دستور داد اجازه دهند آن فرد مذکور حرفش را بزند و جوانفکر مشاور رئیس جمهور مجبور شد جای خود را به این خانم بدهد تا بتواند سخنش را به گوش احمدی نژاد برساند.

* در انتهای مراسم جمعیت با هجوم به جایگاه نامه های خود را به رئیس جمهور رساندند.