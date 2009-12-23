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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۳۵

473 نفر بر اثر تصادف در استان مرکزی جان باختند

473 نفر بر اثر تصادف در استان مرکزی جان باختند

اراک - خبرگزاری مهر: فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی گفت: از ابتدای امسال تاکنون 473 نفر بر اثر وقوع 15 هزار و 785 فقره تصادف در محورهای و خیابان های استان مرکزی جان باختند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، کاظم مجتبایی عصر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران اراک افزود: گرچه وقوع تصادفات در استان با هفت درصد کاهش روبرو بوده است اما در وقوع تعداد تصادفات فوتی استان به شش درصد رشد روبرو است.

وی با اشاره به اینکه این تعداد تصافدات و فوت شدگان در استان نگران کننده است گفت: بر همین اساس طرح انضباط ترافیکی در استان به اجرا درآمده است و نیروهای امدادی و پلیسی در اسرع وقت سر تصادف حاضر می شوند.

مجتبایی با اشاره به اینکه، از ابتدای سال تاکنون در ایام سوگواری سه طرح امنیت اجتماعی، ترافیکی واخلاقی اجرا می شود خاطر نشان کرد: در این رابطه هفت پایگاه انتظامی در استان تشکیل می شود.

وی ایجاد امنیت اخلاقی و اجتماعی را از طریق ارشاد و تذکر اعلام کرد و گفت: هدف نیروی انتظامی از اجرای این طرح ها همدلی و مراقبت از مردم در عزاداری است.

وی تصریح کرد: در کنار هر هیئت عزاداری سه تا 10 مامور انتظامی قرار می گیرد.

مجتبایی همچنین از اجرای طرح پلیس یاران محرم از سوی این نیرو به طور ازمایشی در اراک خبر داد و گفت: در تعدادی از هیئت ها از خود اعضای هیئت برای انتظامات انتخاب شدند و در صورتیکه این طرح با موفقیت اجرا شود سال آینده فراگیر می شود.

کد مطلب 1006032

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