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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۹:۵۰

اصغر حاجیلو در گفتگو با مهر:

امیدوارم کناره گیری نویدکیا شایعه باشد/ به تصمیم محرم احترام می گذاریم

امیدوارم کناره گیری نویدکیا شایعه باشد/ به تصمیم محرم احترام می گذاریم

سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص وضعیت محرم نویدکیا و ادامه حضورش در تیم ملی گفت: امیدوارم خبر کناره گیری وی از تیم ملی شایعه باشد و بتوانیم همچنان از توانایی های این بازیکن استفاده کنیم.

اصغر حاجیلو در گفتگو با خبرنگار مهرضمن بیان این مطلب افزود: نویدکیا بازیکن با اخلاق و تکنیکی است که کادر فنی بر اساس توانایی های فنی بالای وی در کار بازیسازی و خلق موقعیت او را به اردوی تیم ملی دعوت کرده و روی این بازیکن حساب ویژه ای بازکرده ایم.

حاجیلو تصریح کرد: من تاکنون از خود نویدکیا در مورد کناره گیری اش از تیم ملی صحبت خاصی نشنیده ام و امیدوارم این خبر تنها یک شایعه باشد.

سرپرست تیم ملی در عین حال تاکید کرد: البته در صورتی که وی تصمیم به خداحافظی از تیم ملی گرفته باشد به نظر وی احترام می گذاریم و امیدواریم او بهترین تصمیم را گرفته باشد.

وی اضافه کرد: این آرزوی هر بازیکنی است که در تیم ملی کشورش بازی کند  ولی باید ببینیم نویدکیا به چه دلیل تصمیم گرفته در این سن از تیم ملی خداحافظی کند.

حاجیلو در پایان گفت: وضعیت نهایی نویدکیا امشب و پس از حضور وی در اردوی تیم ملی مشخص خواهد شد و امیدوارم بتوانیم از وجود این بازیکن در تورنمنت قطر استفاده کنیم.

کد مطلب 1006033

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