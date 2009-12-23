به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیران جدید شبکه‌های یک و دو بعد از ظهر امروز با حضور مرتضی میر باقری معاون سیما، مهدی فرجی مدیر جدید شبکه یک، علیرضا برازش مدیر جدید شبکه دو، علی‌اصغر پورمحمدی مدیر شبکه سه، مجید رجبی‌معمار مدیر شبکه جام جم، دیگر مدیران، تهیه‌کنندگان و برنامه‌سازان در سالن رضوان ساختمان اصحاب‌الحسین سازمان صدا و سیما با اجرای نظام‌اسلامی برگزار شد.

مرتضی میرباقری معاون سیما در بخشی از این مراسم گفت: من و آقای ضرغامی تصمیم گرفتیم تغییراتی در مدیریت شبکه‌ها ایجاد کنیم. به همین دلیل من پیشنهادهای خود را به ایشان دادم و آقای ضرغامی هم پذیرفتند. تاکنون اقدامات خوبی در شبکه‌های یک و دو با مدیریت آقای برازش و آقای فرجی انجام شده است، اما احساس کردم بهتر است مدیران این دو شبکه جا به جا شوند تا توانائیهای هر دو شبکه افزایش یابد.

وی در ادامه افزود: به همین دلیل آقای برازش را برای مدیریت شبکه دو انتخاب کردیم تا کمبودها و خلاء‌های شبکه دو را جبران کند. آقای فرجی هم توانایی‌های زیادی دارد و من کمتر کسی را دیده‌ام که چند مسئولیت را همزمان داشته باشد، اما خراب نکند. آقای فرجی همزمان با مدیریت شبکه دو، رئیس مرکز بسیج سازمان صدا و سیما را هم بر عهده داشت. اگر این مسئولیت را همزمان با مدیریت شبکه دو نداشت، مسلماً 100 درصد در شبکه دو موفق بود.

معاون سیما خاطر نشان ساخت: آقای فرجی جزو مدیرانی است که می‌توان به او اعتماد کرد و می‌تواند نامزد اول در هر سمتی از سازمان صداو سیما باشد. البته ایشان دیگر مسئولیت مرکز بسیج سازمان صدا و سیما را به عهده ندارند و فقط مدیریت شبکه یک را به عهده دارد که امیدوارم گام‌های خوبی برای این شبکه بردارد. مدیران جدید شبکه‌های یک و دو باید گنجینه‌ها و ظرفیت‌ های این دو شبکه را شناسایی کنند و آن را تقویت کنند.

وی ادامه داد: درنظام جمهوری اسلامی ایران باید روی نسل نوجوان و جوان سرمایه‌گذاری کرد و دراین باره رسانه وظیفه مهمی بر دوش دارد تا کاری را بر زمین نگذارد. امیدوارم آقای برازش گام‌ های خوبی برای شبکه دو بردارند. معتقدم هیچ نهاد علمی دولتی و غیر دولتی نباید در ایران وجود داشته باشد که ارتباط ارگانیک با شبکه دو نداشته باشد.

میرباقری اشاره کرد: امیدوارم در این شرایط حساس کشور بتوانیم کارهای خوبی انجام دهیم، چرا که سازمان صدا و سیما وظیفه دارد زمینه‌ سازی کند و بلوغ فکری و اجتماعی را ایجاد کند. بنابراین نباید برنامه‌های گفتگو محور، مستند و ... خنثی باشند و در این زمینه باید مدیران دقت بیشتری داشته باشند. تا بتوانیم کارهای خوبی انجام دهیم.

معاون سیما با اشاره به جمله‌ای از ناپلئون خطاب به مدیران گفت: او می‌گوید 24 ساعت وقت داریم و دو قرن عقب هستیم. بنا بر این باید ما تلاش خود را در رسانه بیشتر کنیم و برنامه‌های مناسب تولید و پخش کنیم.

علیرضا برازش مدیر جدید شبکه دو و مدیر سابق شبکه یک در این مراسم گفت: حدود چهار سال و اندی پیش که در سالن همایش‌ های صدا و سیما دوست خوبم آقای جعفری‌جلوه به معاونت سینمایی رفتند و مدیریت شبکه یک به من محول شد. من از زحمات آقای ضرغامی و آقای میرباقری قدردانی می‌کنم که به من اعتماد کرده و این مسئولیت را سپردند. در آن زمان من حدیثی را از حضرت محمد (ص) نقل کردم که هر کس دو روزش یکسان باشد، ملعون است. بنابراین راهی جز پیشرفت نیست.

وی ادامه داد: باید خداوند به ما نمره بدهد که در این چهار سال چه کار کردیم. گرچه قبل از مدیریت شبکه یک من برای آقای میرباقری به منزله هندوانه در بسته بودم، اما خوشحالم او بار دیگر هم به من اعتماد کرد و مسئولیت سنگر جدیدی را سپرد. من همیشه به دوستان تاکید کرده‌ام اگر گزینه بهتری برای مسئولیت وجود دارد، باید او را انتخاب کنند و در غیر این صورت به خطا رفته‌اند.

مهدی فرجی مدیر جدید شبکه یک و مدیر سابق شبکه دو در این مراسم گفت: تقدیر ما این بود که حکم جدید مسئولیت خود را در ایام محرم دریافت کنیم. سه سال قبل من به مدیریت شبکه دو منصوب شدم. قبل از مدیریت من آقای دکتر پورحسین این مسئولیت را به عهده داشتند که اقدامات ارزشمندی دراین شبکه انجام داده بودند. وقتی مدیریت شبکه یک به من پیشنهاد شد، کمی هول کردم ، چون ماموریت رسانه هدایت افکار عمومی است و هدایت افکار چند میلیون نفر کار ساده‌ای نیست.

وی اشاره کرد: گرچه برخی از آرزوها بر دلمان ماند و نتوانستیم کارهایی بیشتری در شبکه دو انجام دهیم. از نیمه ماموریت من در شبکه دو می‌گذشت که ماموریت این شبکه تغییر کرد و به عنوان شبکه کودک و نوجوان معرفی شد. بعد از مدتی هم مرکز صبا به شبکه دو ملحق شد و توانستیم کارهای خوبی در زمینه انیمیشن انجام دهیم. به نظرم انیمیشن کار حیاتی برای کشور است و باید توسعه جدی در این باره داشته باشیم.

مدیر جدید شبکه یک خاطرنشان ساخت: بعد از تغییر ماموریت شبکه دو ساعت برنامه‌های کودک این شبکه را افزایش دادیم و در حال حاضر هفت ساعت در طول روز برنامه کودک پخش می‌شود که به نظرم بهتر است از ساعت 9 صبح تا ساعت 21 برنامه کودک پخش شود و بعد از آن برنامه‌هایی برای بزرگسالان داشته باشیم. البته دوستان باید قضاوت کنند که ما در شبکه دو چکار کردیم؟ ما بلوغ شبکه کودک را ندیدیم، اما امیدوارم آقای برازش آن را ببیند.

فرجی خاطرنشان ساخت: زمانی که مسئولیت شبکه دو را به عهده گرفتم ساعت برنامه‌های تکراری و تامینی خیلی زیاد بود و ارتباط زیادی هم میان شبکه دو و مراکز استان‌ها وجود نداشت. در زمان مسئولیتم در این شبکه سعی کردم گام‌های خوبی در این باره بردارم و توانستیم ساعت تکرار برنامه‌ها را کم کنیم. همچنین درآمدهای مشارکتی این شبکه را افزایش دادیم و درآمدهای مشارکتی با درآمدهای شبکه یکی شد.

وی در پایان اشاره کرد: من نگران نیستم که به شبکه یک می‌روم، چون می‌دانم آقای برازش کارها را سامان داده‌اند، اما نگران آقای برازش هستم که می‌خواهند شبکه دو را سامان بدهند، چون کارهای بیشتری باید انجام دهند.

حجت‌الاسلام حسین رحیم‌زاده، مدیر گروه معارف شبکه یک در بخشی از این مراسم ضمن خیرمقدم به مهدی فرجی مدیر جدید شبکه یک گفت: آقای فرجی از همکاران دوست‌داشتنی هستند و برای او آرزوی موفقیت در این شبکه را دارم و دست دوستی می‌فشاریم. همچنین از زحمات آقای برازش مدیر سابق این شبکه هم قدردانی می‌کنیم، چون زحمت زیادی برای این شبکه کشیدند تا بتواند جایگاه خوبی پیدا کند. یکی از اقدامات مثبت او حاکمیت نظم مالی بود و خدا را شاکریم که هم اکنون بحث مالی نداریم و چرخه تولید در این شبکه آسان است.

وی در ادامه افزود: با برنامه‌ریزی او حتی برنامه‌های دو سال آینده برخی گروه‌ها در شبکه یک مشخص است. سرعت در انعقاد قراردادها از دیگر کارهای مثبت آقای برزاش است و با برنامه‌ریزی جدی او در دو سال گذشته 85 فیلم تلویزیونی در این شبکه تولید شده است و تنوع تولید برنامه‌های مذهبی هم بیشتر شد و در بهترین زمان‌ها پخش می‌شود. در حالی که قبلاً این طور نبود.

مدیر گروه معارف شبکه یک اشاره کرد: در زمینه تهیه مستندهایی با موضوع دفاع‌مقدس و انقلاب اقدامات خوبی انجام شد. همانطور که امسال در حکم آقای ضرغامی آمده است امسال سال سرنوشت‌ساز و خطیری است بنابراین باید تلاش بیشتری داشته باشیم. ان شاء‌الله بتوانیم در این باره موفق باشیم.

در پایان این مراسم مرتضی میرباقری احکام جدید را به مدیران اهدا کرد. همچنین مدیران دیگر شبکه‌ها نیز هدایایی به رسم یادبود به مهدی فرجی و علیرضا برازش اهدا کردند.