فرهنگ عاشورا با روایت صحیح به نسل امروز منتقل شود

محمود مروج عصر چهار شنبه در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در دومین نمایشگاه فرهنگ عاشورایی در زنجان افزود: برنامه ریزیهای گسترده در کانون صورت گرفته که با بیان ساده و صحیح و در قالب تصاویر و طرح‌ها بچه‌ها را با کربلا و واقعه عاشورا آشنا کنیم.

وی با بیان اینکه مربیان با استفاده از تصاویر واقعه عاشورا را به بچه‌ها آموزش می‌دهند، ادامه داد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت‌های در نمایشگاه‌های مختلف شرکت داشته است که شرکت در این نمایشگاه نیز به منظور آشنا کردن بچه‌ها با واقعه عاشورا انجام گرفته است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان ببرگزاری نمایشگاه فرهنگ عاشورایی در زنجان را فرصت مناسب برای معرفی فرهنگ صحیح عزاداری برای اباعبدالله حسین(ع) دانست و با یادآوری اینکه در زمامن حاضر گروهی سعی در قالب نمودن تعاریف خاص از عزداری هستند، افزود: ارزیابی ما این است که اگر این کارها به صورت کارشناسی شده انجام شود برای کودکان تاثیر خوبی خواهد داشت و در این راستا در غرفه کانون پررش فکری برنامه ریزی خوبی در این خصوص صورت گرفته است.

مروج گفت: غرفه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یک غرفه تخصصی برای بچه‌ها است که به نظر می‌رسد جای کار زیادی دارد که به صورت تخصصی و هوشمندانه به کودکان و نوجوانان ارائه شود و معتقدیم فرایند کاری باید به گونه ای طراحی می شد که از برنامه های ویژه در معرفی ابعاد واقعا عاشورا برای کودکان استفاده می شد.