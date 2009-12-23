حمایت عشایر کُرد از ائتلاف ملی عراق/تاکید حکیم بر تامین امنیت انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری براثا، عشایر کُرد فیلی در جنوب عراق، حمایت خود از ائتلاف ملی عراق را مورد تاکید قرار دادند.



جمع زیادی از عشایر کُرد فیلی در استان واسط در کنگره سالیانه خود که با حضور شخصیتهای سیاسی، دینی و اجتماعی برگزار شد، اعلام کردند ائتلاف ملی عراق تنها گزینه تنها رای دهندگان عراقی است، زیرا این ائتلاف به دلیل حضور شخصیتهای شایسته و برنامه انتخاباتی، به تحقق آرمانهای ملت عراق نزدیک تر است.



شرکت کنندگان در این کنفرانس بار دیگر بر مخالفت قاطع خود با بازگشت بعثی های صدامی به صحنه سیاسی عراق تاکید کردند و درباره رخنه مجدد این افراد در نهادهای دولتی هشدار دادند.



خبر دیگر اینکه، سید عمار الحکیم رئیس مجلس اسلامی عراق و جواد البولانی وزیر کشور درباره فراهم شدن فضاهای مناسب برای برگزاری انتخابات پارلمانی آتی رایزنی کردند.



در این دیدار که روز گذشته انجام شد، چالشهای امنیتی و ضرورت تلاشهای بیشتر امنیتی و اطلاعاتی برای ایجاد طرحهای جایگزین که نیروهای عراقی بتوانند با در دست گرفتن زمام امور، باندهای تروریستی را پیش از اجرای طرحهای جنایتکارانه آنها بر ضد ملت عراق و نهادهای دولتی، شناسایی و متلاشی کنند.



حکیم و بولانی همچنین بر اهمیت تقویت تلاشهای اطلاعاتی و فراهم شدن فضاهای امنیتی سالم برای برگزاری انتخابات پارلمانی که قرار است هفتم مارس سال آینده(16 اسفند) برگزار شود، تاکید کردند.