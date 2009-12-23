آزمایشگاه تشخیص بیماری آنفلوانزا نوع Aدر سنندج راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فرزام بیدارپور شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد شورای سلامت استان کردستان اظهار داشت: در راستای تشخیص هر چه بهتر بیماری آنفلوانزا و با توجه به همه گیر بدون این بیماری آزمایشگاه تشخیص این نوع ویروس در مرکز استان کردستان راه اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مدت زمان پایان بیماری آنفلوانزا نوع A در کشور مشخص نیست برنامه ریزی ها برای راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه تشخیص این بیماری در استان صورت گرفته و امیدواریم که با تامین اعتبارات لازم طی دو ماه آینده این مهم در استان کردستان و در سنندج اجرایی شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در ادامه با اشاره به آخرین آمار ابتلایان به بیماری آنفلوانزا نوع A بیان داشت: شمار مبتلایان به آنفلوانزا در استان تا پایان آذرماه سال جاری به 148 مورد رسیده و در این مدت نیز تنها یک مورد فوتی در شهر مریوان گزارش شده است.

بیدارپور افزود: شهرستانهای سقز، مریوان و سنندج به ترتیب بیشترین مبتلایان به بیماری آنفلوانزا را داشته و در سهم زنان خانه دار نیز در میان اقشار مختلف بیش از دیگران است.

وی میانگین سنی مبتلایان به آنفلوانزا در استان را 21 سال ذکر کرد و یادآور شد: همچنین بر اساس بررسی های دانشگاه علوم پزشکی کردستان حدود 87 درصد از مبتلایان به این بیماری در مناطق شهری و 13 درصد نیز در مناطق روستایی زندگی می کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به توزیع شهرستانی واکسن بیماری آنفلوانزا در استان خاطرنشان کرد: با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان واکسن آنفلوانزا در تمامی شهرستانهای استان توزیع و به محض ابلاغ کشوری کار تزریق آن در بین گروه های مشخص شده آغاز خواهد شد.