زیرسازی و آسفالت راه 55 روستای استان قزوین پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمد امین نصراللهی‌زاده در دیدار کارکنان این اداره کل با آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین اظهار داشت: با اختصاص اعتباری افزون بر۱۰۰ میلیارد ریال تاکنون راه ارتباطی بیش از ۵۵ روستا دراستان قزوین زیرسازی و آسفالت شده است.

وی افزود: بهسازی و آسفالت راه‌های اصلی و فرعی با اعتباری افزون بر۱۰ میلیارد ریال، ساخت بزرگراه قزوین به تاکستان و اجرای جاده قزوین، الموت، تنکابن از دیگر طرح‌هایی است که هزینه ساخت آنها از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان قزوین تأمین شده است.

در این دیدار آیت هادی الله باریک بین هم گفت: درعصر حاضر که زندگی مردم با سفر آمیخته شده ضرورت توسعه راههای ارتباطی و ایمن سازی آنها دوچندان شده وباید با تلاش بیشتر برای خدمات به مردم اقدام کرد.

وی از تلاش راهداران و کارکنان ادارات راه و حمل و نقل در راستای ساخت، نگهداری و جابجایی مسافران و تأمین رفاه مردم تقدیر کرد و افزود: خدمت شما به مردم در جاده هاعبادت بزرگی است که اجر اخروی نیز به دنبال دارد.



آیت‌الله باریک‌بین با تأکید بر لزوم تلاش بیشتر برای ایمن‌سازی جاده‌ها و بهره ‌برداری به موقع از طرح‌های راهسازی و راهداری یادآورشد: به برکت انقلاب اسلامی طی سال‌های اخیر موفقیت‌های چشمگیری در بخش‌ راههای کشور حاصل شده و بسیاری از راههای ارتباطی استان به آزادرا ه و بزرگراه تبدیل شده و ضمن کاهش سوانح توانسته زمینه جابجایی مردم را تسهل کند.



وی با تسلیت فرارسیدن ایام محرم خاطر نشان کرد: مهم‌ترین پیام نهضت حضرت ابا عبدالله ‌الحسین (ع) احیا دین جد بزرگوارش پیامبر گرامی اسلام(ص) و امر به معروف و نهی از منکر بود که عزاداران هم باید در عزاداریها به این مهم توجه جدی کنند.

در ادامه مهدی دهاقین مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان قزوین نیز با اشاره به فعالیت ۷۰ شرکت حمل کالا و مسافر در استان قزوین گفت: بیش از ۹۰ درصد جابه‌جایی کالا و مسافر دراستان قزوین از طریق جاده صورت می‌گیرد که این امر نشان‌دهنده حساسیت و گستردگی فعالیت در این بخش است.

وی از طرحهای در دست اجرا و برنامه های آینده نیز گزارشی ارائه کرد.