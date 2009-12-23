تذکر کتبی ارشاد به هفته ‌نامه موج اندیشه و روزنامه آرمان روابط عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد، روزنامه‌ "آرمان روابط عمومی" که مجددا با حکم قضایی به طور موقت منتشر می‌ شود در شماره 1205 روز دوشنبه 30 آذرماه خود با درج مطلبی با عنوان "دولت منهای روحانیت اصولگرا نیست" ضمن شبهه ‌افکنی و ایراد اتهام علیه دولت مبنی بر طرفداری از دیدگاه "اسلام منهای روحانیت"، از حدود مطبوعات و مفاد بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات تخلف کرده و به دلیل پخش شایعات و مطالب خلاف واقع، از اداره کل مطبوعات داخلی معاونت مطبوعاتی و اطلاع ‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تذکر کتبی دریافت کرده است.

همچنین هفته ‌نامه "موج اندیشه" در شماره آذرماه 1388 خود به علت پخش شایعات و مطالب خلاف واقع در مورد رسانه ملی، تذکر کتبی دریافت کرد.