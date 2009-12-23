تکرار تهدیدهای بی نتیجه آمریکا بر ضد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "رابرت گیبس" سخنگوی کاخ سفید در تلاش بیهوده برای منصرف کردن کشورمان از حقوق مشروع هسته ای از جمله حق غنی سازی اورانیوم مدعی شد ایران باید تهدیدهای آمریکا درباره برنامه هسته ای خود را جدی بگیرد.

وی با تکرار ادعاهای مقامهای کشورش درباره ایران افزود: ماه دسامبر فرصت نهایی ایران برای پیگیری مسئولیتهایش درباره پرونده هسته ای است. گیبس در بخش دیگری از سخنان خود گفت : ایران تنها تا پایان سال جاری (میلادی) فرصت پذیرش پیشنهاد غرب برای تبادل اورانیوم را دارد.

این سخنان در حالی برای چندمین بار از سوی کاخ سفید مطرح می شود که ایران در نخستین روزهای اعلام پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی برای مبادله اورانیوم غنی شده، پاسخ خود را به این نهاد ارائه داده است.

به گفته سخنگوی کاخ سفید، آمریکا در ادعاهای خود جدی است و تلاش دارد در صورت بی نتیجه بودن این تهدیدها با همراهی همپیمانان غربی اش اقداماتی را علیه دولت ایران به مرحله اجرا بگذارد.

خاطرنشان می شود که دیپلماتهای کشورهای پنج عضو دائم شواری امنیت به اضافه آلمان ( 1+5 ) شب گذشته گفتگوهایی را به صورت تلفنی درباره آخرین تحولات مربوط به موضوع هسته ای ایران انجام داده اند و این گفتگو بدون اینکه طرفین نکته ای را درباره تاریخ ارائه درخواست خود به شورای امنیت برای بررسی امکان افزایش فشارها بر ایران، عنوان کنند پایان یافته است.