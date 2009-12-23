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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۴۹

29 اکیپ ثابت و سیار بر ذبح گوسفند در ایام عزاداری نظارت می کنند

29 اکیپ ثابت و سیار بر ذبح گوسفند در ایام عزاداری نظارت می کنند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: 29 اکیپ ثابت و سیار در کشتارگاه دام، میادین اصلی شهر و مسیرهای اصلی حرکت گروههای عزاداری آماده ارائه خدمات و نظارت بر ذبح دام هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سیدسعید حسینی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در اراک افزود: به منظور رعایت اصول بهداشتی در سطح استان این نظارت ها به طوری جدی انجام می شود و این اداره در ایام تاسوعا و عاشورای از ساعت هفت تاساعت 21 در قالب اکیپ‌های ثابت و سیار آماده بازرسی بهداشتی و خدمات رسانی است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 30 کارشناس و 11شرعی در این ایام طرح ویژه  نظارت  بر نذورات مردم را در این ایام به عهده دارند افزود: این اداره از مردم می خواهد برای حفظ شئونات وبهداشت جامعه از ذبح دام ها در معابر و خیابان ها خودداری کنند و با ناظران بهداشتی مشورت کنند.

کد مطلب 1006050

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