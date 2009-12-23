214 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد فارس آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، وزیر دادگستری شامگاه چهارشنبه در مراسم آزادسازی این زندانیان در جمع خانواده های آنان گفت: برخی از شکات و اولیای دم در رابطه با این زندانیان امروز70 تا 80 درصد از طلب خود را بخشیدند که این امر یعنی این افراد بیش از یک میلیارد و 425 میلیون تومان گذشت کرده اند.

مرتضی بختیاری با اشاره به کمکهایی که به این زندانیان برای آزادسازی آنها شده است، افزود: 117 میلیون تومان از سوی خیرین، 250 میلیون تومان نهاد ریاست جمهوری، 200 میلیون تومان کمیته امداد، 57 میلیون تومان ستاد دیه و پنج میلیون تومان نیز از سوی کارکنان زندان برای آزادی این زندانیان کمک شده است.

وزیر دادگستری در ادامه مراسم خطاب به دادستان شیراز اعلام کرد که رئیس جمهور در این مورد خواسته که این 214 زندانی همین امشب آزاد شوند تا ظرف دو سه روز آینده کمک نهاد ریاست جمهوری به ستاد دیه استان واریز شود.

در ادامه مراسم رئیس کل دادگستری استان فارس نیز با اشاره به کاهش ورودی جمعیت کیفری افزود: در سالهای اخیر دادگستری استان فارس کارهای زیادی برای کاهش جمعیت کیفری انجام داده به نحوی که در سال گذشته آمار جمعیت کیفری ورودی به زندان 16 درصد نسبت به سال 86 کاهش داشته است.

احمد سیاوش پور با اعلام اینکه در حال حاضر حدود 10 هزار نفر در زندانهای فارس به سرمی برند، تصریح کرد: از دیگر اقدامات انجام شده در دادگستری فارس بحث مرخصی زندانیان بوده به نحویکه آمار مرخصی زندانیان در سال 88 نسبت به سال گذشته 82 درصد افزایش داشته اما این امر نیز به یک ساماندهی اساسی نیاز دارد.

وی همچنین با اشاره به فعالیتهای ستاد دیه استان فارس نیز تصریح کرد: در شش ماهه نخست سال گذشته 77 زندانی جرائم غیر عمد با کمکهای بلاعوض آزاد شدند که این آمار در سال جاری به 118 نفر رسیده همچنین در شش ماهه اول سال گذشته 24 نفر با کمک کمیته امداد امام آزاد شده اند در حالیکه در سال جاری این آمار به 29 نفر افزایش یافته است.

به گفته رئیس کل دادگستری استان فارس در سال جاری 257 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد فارس با تلاش ستاد دیه استان آزاد شده اند.

در ادامه مراسم مدیر عامل صندوق تامین خسارتهای بدنی مربوط به تصادفات کشور نیز بیان کرد: در حال حاضر 80 درصد از زندانیان کشور در حالی در زندان به سر می برند که به دلیل وقوع حادثه رانندگی به زندان افتاده و خودروهایشان فاقد بیمه شخص ثالث است.

محمود امراللهی با اعلام اینکه 50 درصد از رانندگان زندانی در کشور فاقد گواهینامه هستند، تصریح کرد: بر اساس اعلام پلیس راه کشور 52 درصد از تصادفات جاده ای به دلیل خطای انسانی، 13 درصد نقص خودروها و 35 درصد مشکلات مربوط به راه ها بوده است.

وی عنوان کرد: در شش ماهه نخست سال جاری بر اساس اعلام پزشکی قانونی 12 هزار و 500 نفر در تصادفات جاده ای جان باخته و به رغم اینکه این آمار نسبت به سال گذشته شش درصد کاهش داشته اما بازهم آمار قابل توجه به شمار می رود.

امراللهی با بیان اینکه کارشناسان این صندوق تاکنون به 11 استان سفر کرده اند، تصریح کرد: این کارشناسان با حضور در استانهای مذکور 800 نفر از رانندگان را که به دلیل جرائم رانندگی در زندان به سر می برند شناسایی و این افراد در آینده ای نزدیک با پرداخت 8.8 میلیارد تومان آزاد خواهند شد همچنین در سال جاری تاکنون 140 نفر با پرداخت 1.5 میلیارد تومان آزاده شده اند.