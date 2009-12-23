پتروشیمی بازهم شکست خورد / پیروزی سایپا و پیکان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم خراسان رضوی و پتروشیمی بندرامام امروز (چهارشنبه) در مشهد برگزار شد. در این دیدار شاگردان مصطفی کارخانه اگرچه گیم نخست را با برتری خود تمام کردند اما در سایر گیم‎ها نتیجه را به حریف که تا به امروز تنها 2 بار صاحب پیروزی شده بود، واگذار کردند و در نهایت متحمل شکست شدند. خراسانی ها در حالی برنده این بازی معرفی شدند که تا پیش از هفته در قعر جدول رده‌بندی قرار داشتند.

این سومین شکست تیم پتروشیمی در این فصل از رقابت‎های لیگ برتر والیبال بود. ماهشهری‎ها با متحمل شدن این باخت مجموع امتیازات خود را به 9 رساندند.

اما در دیگر دیدارهای هفته هفتم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور، تیم پیکان در یزد حریف میزبان خود را شکست داد. ضمن اینکه در خانه والیبال و بعد از پیروزی تیم کاله آمل مقابل ارتعاشات صنعتی ایران، شاگردان فرید صائبی بعد از دو هفته ناکامی متوالی موفق شدند امتیاز کامل دیدار مقابل تیم جواهری بازرگانی گنبد را از آن خود کنند.

نتایج به دست آمده در دیدارهایی که امروز برگزار شد، به شرح زیر است:

* خراسان رضوی 3 - پتروشیمی بندرامام یک

(10بر25)، (25 بر 21)، (26 بر 24) و(25 بر 22)

* سنگ آهن بافق یزد صفر - پیکان تهران 3

(21 بر 25)، (22 بر 25) و (21 بر 25)

* سایپا 3 - جواهری بازرگانی گنبد یک

(21 بر 25)، (25 بر 21)، (28 بر 26) و (26 بر 24)

در چارچوب این هفته از مسابقات روزهای یکشنبه و دوشنبه گذشته نیز دو دیدار برگزار شد که طی آن تیم‏های کاله و سنگ آهن بافق یزد موفق به شکت حریفان تهرانی خود شدند. نتایج به دست آمده در این بازی‎‌ها به این شرح است:

* پیکان تهران یک - کاله آمل 3

(23 بر 25)، (22 بر 25)، (25 بر 23) و (18 بر 25)

* سنگ آهن بافق یزد 3 - دانشگاه آزاد تهران صفر

(25 بر 21)، (25 بر 23) و (25 بر 13)

هفته هفتم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امشب با برگزاری یک دیدار دیگر به پایان می‎رسد. در این بازی دو تیم داماش گیلان و پرسپولیس تهران در خانه والیبال به مصاف هم می‌روند.