سفر وزیر دفاع لهستان به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "بوگدان کلیچ" به مناسبت پایان سال 2009 میلادی به دیدار نظامیان کشورش در افغانستان رفت.

وی در سخنانی که در جمع نظامیان لهستانی ایراد نمود ابراز امیدواری کرد که این ماموریت آخرین ماموریت آنان در افغانستان بوده و آنها شبهای عید سال آینده را در خانه های خود جشن بگیرند.

کلیچ همچنین با مقامهای ولایت غزنه دیدار و سفیر لهستان در کابل دیدار و گفتگو کرد. دیدار از پایگاههای نظامیان لهستان در بخشهایی از این ولایت و نیز بازدید از محل کشته شدن یکی از نظامیان لهستانی طی روزهای گذشته از برنامه های وی بوده است.

در حال حاضر حدود 2 هزار نظامی لهستانی تحت فرماندهی نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) در ولایت غزنه واقع در بخش مرکزی افغانستان مستقر هستند.

خاطرنشان می شود که پس از اعلام راهبرد جدید آمریکا در افغانستان، دولت لهستان از افزایش شمار نظامیان خود در این کشور به 2 هزار و 600 نفر خبر داد. این نیروها قرار است در آوریل سال 2010 میلادی به افغانستان اعزام شوند.