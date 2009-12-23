ایران خلع سلاح هسته ای همه قدرت های زورگو را با جدیت دنبال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه اجلاس جهانی تغییرات آب و هوا در کپنهاگ، خبرنگار شبکه ABC با دکتر احمدی نژاد به گفتگو نشست. خبرنگار شبکه ABC پیش از این یک بار در خاک آمریکا و بار دیگر نیز در تهران با احمدی نژاد گفتگو کرده بود.

رئیس جمهور در این گفتگو ملت ایران را صریح و شجاع معرفی کرد وهنگامی که با سئوال های چند باره خبرنگار مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به بمب اتم مواجه شد، به ضرب المثل ایرانی " مگر یک حرف را چند بار باید زد؟!" اشاره و تصریح کرد که ما یک بار گفتیم بمب هسته ای نمی خواهیم، تمام. گفتیم چرخه تولید سوخت را می خواهیم و ایجاد کردیم، گفتیم صنعتی می کنیم و صنعتی کردیم، الان هم اعلام کردیم سانتریفیوژهای جدید می آوریم و می آوریم؛ اعلام کردیم از تهدیدات و قطعنامه ها نمی ترسیم و نترسیدیم.

وی ادامه داد : ما اگر به دنبال بمب بودیم شجاعتش را داشتیم که اعلام بکنیم ما از کسی نمی ترسیم؛ بارها گفتیم بمب را قبول نداریم. اما الان ما مدعی هستیم ما می گوییم که آمریکا و همه آنهایی که بمب اتمی دارند باید خلع سلاح بشوند و این را دنبال می کنیم باید خلع سلاح بشوند.



خبرنگار ABC پرسید "وقتی نوه 5 ماهه شما بزرگ شود امیدوار هستید که او راجع به دوستی آمریکا و ایران چه نظری داشته باشد وقتی او بزرگ می شود فکر می کنید چه آرزوهایی در مورد ایران و امریکا در ذهنش نقش بسته باشد" که دکتر احمدی نژاد تاکید کرد: ما فکر می کنیم اگر دولت آمریکا رفتارش را اصلاح بکند نیازی نیست ما منتظر بمانیم تا بچه ها بزرگ شوند همین الان مشکلات برطرف می شود ؛ ولی شما مطمئن باشید اگر دولت امریکا رفتارش را عوض نکند 50 سال هم که بگذرد در ایران شرایط همین است . در زمینه لزوم تغییر رفتار آمریکا اکثر ایرانیان با یکدیگر اتفاق نظر دارند. نه تنها مردم ایران بلکه جهان نیز در این زمینه اتحاد دارند. همه خواستار تغییر رفتار آمریکا هستند.



خبرنگار شبکه تلویزیونی ABC این سوال را مطرح کرد که " آیا دادن جایزه صلح نوبل به آقای اوباما درست بود؟" و رئیس جمهور در پاسخ خاطرنشان کرد: این جایزه به خاطر عملکرد آقای اوباما نبود چون خود آقای اوباما در کتابش می گوید که برای ابراز حقیقت به کسی جایزه نمی دهند؛ مطمئنا اگر ایشان حقیقت را بیان کرده بود جایزه نمی گرفت!

پرسش و پاسخ خبرنگارABC با دکتر احمدی نژاد را در ادامه بخوانید: رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که مدارکی مبنی بر انجام آزمایشات اتمی از سوی ایران وجود دارد، گفت: بعضی ادعاهای برخی از دولتمردان آمریکا و بعضی دولت های غربی درباره موضوع هسته ای ایران به یک لطیفه تکراری بی مزه تبدیل شده و یک سری حرف های بی اساس است و از نظر ایران نه ارزش حقوقی دارد و نه ارزش توجه کردن یعنی حتی ما حاضر نیستیم اینها را بررسی بکنیم.



دکتر احمدی نژاد با بیان این حقیقت که دولت آمریکا به دنبال سلطه بر منطقه خاورمیانه و جهان است، تاکید کرد: سیاست های آمریکا دوگانه و تبعیض آلود است و ملت و دولت ایران با این سیاست ها مخالف است و صراحتا اعلام می کند موضوع هسته ای و مواردی از این دست، یک مشت بهانه است.



رئیس جمهور افزود: خوب است دولت مردان آمریکایی هم صداقت داشته باشند و حرفشان را بزنند آنها می خواهند بر منطقه خاورمیانه مسلط شوند اما ملت و دولت ایران مانع بزرگی در راستای تحقق این هدف است؛ دولت آمریکا شجاعت داشته باشد و این را به ملت ها اعلام کند؛ هر روز می روند یک بهانه درست می کنند؛ یک روز می گویند هسته ای، یک روز حقوق بشر؛ اینها برای ما تکراری شده مثل یک لطیفه تکراری که خنده دار نیست.



دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه اصلا دولت امریکا چکاره است که راجع به فعالیت های هسته ای ایران صحبت می کند؛ گفت: ایران به شش سوال آژانس بین المللی انرژی اتمی جواب داده و تایید آن را هم به صورت کتبی از آژانس گرفته و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در 12 سند رسمی اعلام کرده است که تخلفی از سوی ایران صورت نگرفته است.



رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره ادامه مذاکرات ایران و 1+5 و تبادل سوخت، با بیان اینکه براساس محتوای NPT و تعهدات آژانس بین المللی انرژی اتمی، سوخت هر کشوری از جمله ایران برای مصارف صلح آمیز باید بدون قید و شرط تامین شود، اظهارداشت: ایران پیشنهاد مبادله سوخت را داد تا فرصتی برای دولت آمریکا و بعضی دولت های غربی باشد که به جای تقابل وارد همکاری شوند؛ ما امروز می توانیم سوخت 20 درصد را خودمان تولید کنیم اما اعلام کردیم برای گفتگو درباره تبادل، همکاری های هسته ای و فنی آمادگی داریم اما این فرصت همیشگی نیست .



دکتر احمدی نژاد تصریح کرد: کشورهای غربی مگر می توانند برای دادن سوخت شرط بگذارند یا ضرب الاجل بگذارند؛ اینها که همان ادبیات دوران آقای بوش است پس چه چیزی تغییر کرده است ما انتظار داریم تغییرات اتفاق بیفتد.



رئیس جمهور با اشاره به همزمانی تلاش برای مذاکره و تهدید به تحریم ازسوی آمریکا و برخی دولت های غربی گفت: این روش که چماق تحریم بلند کنند و بعد بگویند گفتگو کنیم، شکست خورده است ؛ این دوران تمام شده است و قابل تکرار هم نیست.



دکتر احمدی نژاد به ادعای دولت های زورگو برای تحریم ایران اشاره کرد و اظهارداشت: ما از تقابل استقبال نمی کنیم و اهل گفت و گو و منطق هستیم اما زیر بار زور گویی نمی رویم؛ اتحادیه اروپا یا آمریکا تفاوتی ندارد، ما زیر بار زور نمی رویم؛ انتظار داریم تغییر اتفاق بیفتد و الا اگر کسی با ادبیات آقای بوش با ما صحبت کند پاسخش همان پاسخ قبلی است.



رئیس جمهور همه فعالیت های ایران را شفاف دانست و تاکید کرد: ملت و دولت ایران شجاع و صریح هستند؛ گفتیم چرخه تولید سوخت را می خواهیم و ایجاد کردیم؛ گفتیم صنعتی می کنیم و صنعتی کردیم؛ الان هم اعلام کردیم سانتریفیوژهای جدید می آوریم و می آوریم؛ اعلام کردیم از تهدیدات و قطعنامه ها نمی ترسیم و نترسیدیم. ما اگر به دنبال بمب بودیم شجاعتش را داشتیم که اعلام بکنیم ما از کسی نمی ترسیم؛ بارها گفتیم بمب را قبول نداریم.



دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه آمریکا و همه آنهایی که بمب اتمی دارند باید خلع سلاح بشوند و تا زمانی که خلع سلاح نشدند حق ندارند راجع به موضوع هسته ای اظهار نظر کنند، گفت: کسی که خودش بمب دارد چطور می تواند جلوی ساختن بمب را بگیرد و به همین دلیل تلاش ها برای جلوگیری از اشاعه سلاح های هسته ای ناموفق است اما ما می توانیم ، چون بمب اتم نمی خواهیم و بمب هم نداریم می توانیم هم خلع سلاح کنیم و هم جلوی ساختن را بگیریم.



رئیس جمهور اعلام کرد: به آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان ملل پیشنهاد دادیم برای خلع سلاح و جلوگیری از اشاعه سلاح های هسته ای باید گروه مستقل تشکیل بشود نه اینکه کسانی که خودشان بمب دارند مسوول این کار مهم باشند؛ اگر دولت آمریکا نگران بمب هست اول خودش را خلع سلاح بکند تا دنیا بفهمد که صداقت دارد اما خیلی روشن است که تلاش ها و اقدامات آمریکا ناصادقانه است.



دکتر احمدی نژاد با اشاره به استقبال ایران از شعار تغییر اوباما، تصریح کرد: ما انتظار داشتیم آقای اوباما تغییرات اساسی به وجود بیاورد اما رفتار ایشان ما را نگران می کند؛ تصمیماتی که ایشان می گیرد مطلقا در جهت تغییر نیست، در جهت تشدید وضع موجود است .



رئیس جمهور گفت: اگر دولت امریکا رفتارش را عوض نکند 50 سال هم که بگذرد در ایران شرایط همین است؛ نه فقط ملت ایران بلکه همه ملت های دنیا با هم متحد هستند و می خواهند آمریکا رفتارش را اصلاح کند.



دکتر احمدی نژاد با طرح این سووالات که چرا آمریکا به افغانستان و عراق لشکر کشی کرده است؟ چرا ایران را تهدید می کند؟ اصلا نیروهای آمریکایی در خاورمیانه چه کار دارند؟ آیا کشورهای منطقه کنار مرزهای آمریکا ناو و هواپیما و تانک دارند؟ و آیا دخالت های آمریکا وضع امنیت، مبارزه با تروریسم و کنترل موادمخدر در منطقه خاورمیانه را بهتر کرده است؟ تاکید کرد: دخالت آمریکا برای مردم منطقه خاورمیانه فقط کشتار و ناامنی و توسعه تروریسم به همراه داشته است؛ دولت آمریکا باید پاسخ بدهد؛ نزدیک به یک میلیون نفر از جمله زن ها و کودکان کشته شدند؛ چهار میلیون نفر آواره شده اند؛ تاسیسات زیربنایی عراق و افغانستان نابوده شده است و سربازان آمریکایی و غیرآمریکایی کشته شده اند؛ این جوری نمی شود دنیا را اداره کرد و ما به این روش اداره دنیا معترضیم و مخالف این سیاست ها و کشتار مردم هستیم؛ دوست نداریم این وضع ادامه پیدا کند.



رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اکثریت قاطع ملت های جهان مخالف سیاست های آمریکا هستند، اظهارداشت: قبلا اعلام کردیم آماده‌ایم کمک کنیم تا سیاست‌های غلط آمریکا اصلاح شود؛ آقای بوش آدمی بود که از کشته شدن انسان ها حمایت می کرد و یک عذرخواهی نکرد اما آقای اوباما اعلام کرد که می‌خواهد تغییرات ایجاد کند، پس این تغییرات چه شد؟ چه چیزی عوض شده است؟



خبرنگار ABC از دکتر احمدی نژاد پرسید " چه آرزوهایی برای سال 2010 دارید؟" که رئیس جمهور در پاسخ گفت: امیدواریم در دنیا صلح برقرار و جنگها و اشغالگری‌ها تمام شود؛ حضرت مسیح پیامبر صلح و دوستی و برادری، پاکی و صداقت و پیامبر دفاع از مظلومین است؛ هر کسی می‌گوید مسیحی است باید دنباله‌روی حضرت مسیح باشد؛ ما به حضرت مسیح اعتقاد داریم و ایشان را پیامبر خدا می‌دانیم.



رئیس جمهور در پایان تصریح کرد: کدام رفتار دولت آمریکا با فرهنگ و تعلیمات حضرت مسیح مطابقت دارد؟ الان اگر حضرت مسیح بود آیا دولتمردان آمریکا را بخاطر جنگ در عراق و افغانستان مجازات نمی‌کرد؟ آیا در برابر آنها نمی‌ایستاد؟ حتماً می‌ایستاد اجازه نمی‌داد کسی تجاوز و اشغالگری کند و مردم بی‌گناه کشته بشوند.