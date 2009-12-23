نشست کپنهاگ یک فاجعه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، در حالی که انتقاد وزیر محیط زیست انگلیس از مواضع برخی کشورهای صنعتی از جمله چین در نشست کپنهاگ به تنش در روابط دو کشور منجر شده، یک مقام اروپایی برای نخستین بار این نشست را یک شکست برای جامعه جهانی دانست.

بر اساس این گزارش، "آندرئاس کارلگرن" وزیر محیط زیست سوئد که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بعهده دارد، گفت: اروپا باید پس از فاجعه نشست کپنهاگ باید به فکر برداشتن گامهای اساسی باشد.

وی در سخنانی که تندترین اظهار نظر یک مقام اروپایی درباره نشست کپنهاگ ارزیابی می شود از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست بدنبال یافتن راههای دیگری برای حل مشکل تغییرات آب و هوایی باشند.

این در حالی است که در برخی کشورهای اروپایی مانند فرانسه و بلژیک بحثهای مربوط به افزایش مالیات تولید گاز دی اکسید کربن (از گازهای گلخانه ای) شدت گرفته و واکنشهای متفاوتی را در بین مقامهای این کشورها سبب شده است.

گفته می شود موضوع مالیات بر تولید دی اکسید کربن از جمله مسائلی بوده که با مخالفت شماری از کشورهای صنعتی شرکت کننده در نشست کپنهاگ از جمله چین روبرو شده است.

طرح کنندگان این مطلب در این نشست استدلال کرده اند که کشورهایی مانند چین به دلیل نداشتن فناوری پیشرفته روز، مقدار بیشتری گاز گلخانه ای تولید می کنند و باید هزینه این کار را بدهند، با این حال نمایندگان چین ضمن مخالفت با این مسئله عنوان کرده اند که چنین کاری سبب تاثیر سوء بر تجارت جهانی و پیشرفتهای صنعتی می شود.

خاطرنشان می شود که دو روز پیش وزیر محیط زیست انگلیس در مقاله ای که در روزنامه "گاردین" چاپ شد با انتقاد از کشورهای صنعتی از جمله چین گفت : بسیاری از شرکت کنندگان در این نشست به این نتیجه رسیده بودند که دستیابی به یک توافق در این زمینه لازم است، اما تعدادی از کشورهای صنعتی با این مسئله خوب برخورد نکردند.