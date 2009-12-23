تعهد سایپا به تجهیز 100 درصدی خودروها به ABS / رد عدم توافق با پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه این شرکت خودروسازی آمده است: خبر منتشره در خصوص عدم توافق فیمابین سایپا و پلیس راهنمایی و رانندگی صحت نداشته و سایپا خود را متعهد به انجام توافقات فیمابین نسبت به تجهیز صد درصد خوردهای پراید (صبا - 132 - 141 - 111 و نسیم) از تیرماه 1389 می‌داند.

خبر فوق در حالی از سوی سایپا منتشر شده که ساعاتی پیش روابط عمومی این شرکت طی اطلاعیه‌ای زمان بندی پلیس در مورد نصب ترمز ضد قفل بر روی پراید را رد کرده بود.

بر اساس اعلام سایپا علاوه بر خودروهای تحویلی مجهز به سیستم ترمز ضد قفل تا پایان پاییز امسال، شرکت سایپا در جهت تجهیز محصولات خود طی سه ماهه چهارم سال جاری جمعا 40 هزار دستگاه پراید را به مشتریان خود تحویل خواهد داد که این رقم حدود 30 درصد تولیدات سایپا را شامل می‌شود.

با توجه به این برنامه زمان بندی شده، 11 هزار دستگاه خودرو در دی ماه امسال، 15 هزار دستگاه در بهمن ماه و 14 هزار دستگاه خودرو نیز در اسفند ماه به سیستم ABS مجهز خواهد شد.

همچنین بر مبنای توافق صورت گرفته بین سایپا و راهنمایی و رانندگی در مورد برنامه سال آینده، از ابتدای سال 89 محصولات بنزین سوز صبا، سایپا 132 و سایپا 141 به سیستم ABS مجهز خواهند شد.

خودروهای دوگانه سوز سایپا نیز از ابتدای نیمه دوم سال آینده به تدریج به این ترمز مجهز و تحویل مشتری خواهد شد و با هدف گذاری 50 درصد تولیدات در سه ماهه سوم سال 89 و سه ماهه چهارم به 100 درصد خواهد رسید.سایر محصولات این شرکت نیز شامل ریو، مینیاتور و سایپا 111 از ابتدای تیر ماه 89 به سیستم ABS مجهز و به بازار عرضه خواهد شد.

همچنین پیش فروش تمام محصولات سایپا که ازچند روز پیش آغاز شد نیز با سیستم ترمز ضد قفل به مشتریان تحویل داده خواهد شد.