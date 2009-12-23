ژنرال مک کریستال باید پاسخگوی عملیات ناتو در قندوز افغانستان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آلمانی دی ولت، سبزهای آلمان خواستار فراخواندن ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده آمریکایی نظامیان ناتو در افغانستان و خلبانان شرکت کننده در فاجعه کشتار دهها غیرنظامی افغان در عملیات قندوز شدند.

یک نماینده حزب سبزها در کمیسیون تحقیق درباره این عملیات با اعلام این مطلب گفت : هیچ کس به اندازه این افراد از جزئیات عملیات و تحقیقات انجام شده پس از حمله ناتو در قندوز اطلاع ندارد.

وی در همین رابطه خواستار احضار خلبانان دو فروند جنگنده F-15 شرکت کننده در این عملیات شد. به گفته وی احضار این خلبانان برای دستیابی به اطلاعات دست اول درباره حمله چهارم سپتامبر به دو تانکر سوخت در افغانستان ضروری است.

این نماینده حزب سبزها در عین حال ابراز امیدواری کرد که درخواست مذکور از سوی مقامهای ناتو و وزارت دفاع آمریکا مورد اعمال سلیقه قرار نگرفته و کمیته تحقیق بتواند به واقعیات این فاجعه که منجر به کشته شدن شهروندان افغان شد، دست یابد.

در عملیات ناتو علیه طالبان در روز چهارم سپتامبر 142 نفر از جمله دهها غیرنظامی کشته شدند. دولت آلمان که در ابتدا از پذیرش این مسئله خودداری می کرد، پس از انتشار گزارشهای ناتو از این عملیات سرانجام به اشتباه نظامیان خود اعتراف کرد.

خاطر نشان می شود سرهنگ "گئورگ کلاین" فرمانده نیروهای آلمانی مستقر در افغانستان به عنوان مسئول اصلی این حمله شناخته می شود.