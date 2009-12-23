کشورهای مسلمان در قبال تفرقه افکنی ها هوشیار باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بحرین با خلیفه بن احمد الظهرانی رئیس مجلس نمایندگان بحرین در محل مجلس نمایندگان دیدار و طی آن روابط دوجانبه فیمابین دوکشور در زمینه های مختلف بویژه توسعه و گسترش همکاریهای پارلمانی بین دوکشور را مورد بحث وگفتگو قرار داد.

خلیفه بن احمد الظهرانی رئیس مجلس نمایندگان بحرین در این دیدار ضمن اشاره به روابط خوب و برادرانه فیمابین دوکشور مسلمان و همسایه بویژه توسعه روزافزون همکاریها بین مجلس نمایدگان بحرین و مجلس شورای اسلامی ایران، بر ضرورت همکاریهای دوجانبه از طریق نقش فعال کمیته دوستی پارلمانی دوکشور تاکید کرد و تبادل دیدارها بین مسئولین عالیرتبه دوکشور بویژه هیئتهای پارلمانی را خواستار شد.

در این ملاقات سفیر کشورمان مواضع منطقی و روشن جمهوری اسلامی ایران در موضوع صلح آمیز هسته ای و امنیت و ثبات در منطقه حساس و استراتژیک خلیج فارس را بر اساس همکاریهای دستجمعی منطقه ای مورد تاکید قرار داد.

رئیس مجلس نمایندگان بحرین گفت: آنچه برای ما حائز اهمیت است توسعه وگسترش مناسبات فیمابین جمهوری اسلامی ایران و بحرین و همه کشورهای عربی بویژه کشورهای منطقه خلیج فارس است زیرا ما همسایه و مسلمان هستیم و دارای تاریخ مشترک و نیز دشمنان مشترک هستیم و نباید اجازه دهیم دشمنان اسلام با اختلاف افکنی بین کشورهای اسلامی و ایجاد شکاف در میان این کشورها، بین دوستان وهمسایگان نفوذ کنند و ما باید در راستای تقویت و اعتماد سازی هرچه بیشتر گام برداریم.

حسین امیرعبداللهیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در بحرین با اشاره به دعوتنامه دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از وی جهت انجام سفر رسمی به کشورمان در رأس هیأت عالیرتبه ای از مجلس نمایندگان و گروه دوستی پارلمانی ایران و بحرین، این دعوتنامه را تقدیم کرد و الظهرانی برانجام این سفر در آینده نزدیک تاکید کرد.