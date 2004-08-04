جهاد گران نمونه ، جهاد دانشگاهي معرفي شدند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" در اين مراسمي با حضور رياست جهاد دانشگاهي و نماينده مقام معظم رهبري در دانشگاه ها در دانشگاه تهران 16 تن از جهادگران نمونه معرفي شدند.

مهين آتش بهار از جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي اصفهان در بخش فرهنگي، محسن باباپورخاكي از جهاد دانشگاهي گيلان در بخش آموزشي، ايران باقري از جهاد دانشگاهي استان فارس در بخش پژوهشي، مجيد بهبودي از جهاد دانشگاهي دانشگاه امير كبير در بخش فرهنگي، كاظم حناني از جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران در بخش پژوهشي، ابوالفضل ده آفرين از جهاد دانشگاهي دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي در بخش پژوهشي، بيژن رجبي از جهاد دانشگاهي همدان در بخش پشتيباني، غلامحسين سينكايي از پژوهشكده توسعه تكنولوژي در بخش پژوهشي، قدرت الله شاكري نژاد از جهاد دانشگاهي خوزستان در بخش پژوهشي، حبيب الله صادقي از مجتمع تحقيقاتي هلجرد در بخش پژوهشي، قنبر علي پور از جهاد دانشگاهي اروميه در بخش آموزشي، ابوالفضل عليزاده از پژوهشكده ابن سينا در بخش پشتباني و امور مجلس، محمد مرآثي از جهاد دانشگاهي اصفهان در بخش فرهنگي، اكبر مستاجران از جهاد دانشگاهي صنعتي اصفهان در بخش آموزشي و معصومه نيك كار چينجاني به عنوان رياست جهاد دانشگاهي گيلان به عنوان جهاد گران نمونه سال 1382 جهاد دانشگاهي معرفي شدند.

مراسم گراميداشت تاسيس جهاد دانشگاهي هم اكنون در دانشگاه تهران و با سخنراني حجت الاسلام قمي نماينده مقام معظم رهبري در دانشگاه ها همچنان ادامه دارد .