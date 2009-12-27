نبوی: تاکید بر لزوم حمایت از احزاب/ احزاب به وظایف خود عمل نمی کنند

سیدمرتضی نبوی، عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب و در پاسخ به اینکه نقش و وظایف اصلی احزاب در کشورچیست؟ اظهارداشت: براساس تجربیاتی که در دنیا وجود دارد احزاب دارای کارکردهای مشخصی هستند که از جمله مهمترین آنها می توان به جذب نیروهای مستعد، کادرسازی و تربیت نیرو اشاره کرد.

ارزیابی، اولویت بندی و تبدیل نیازهای مردم به برنامه های اصولی و اجرایی برای مجلس و دولت از جمله وظایف احزاب است

عضومجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه احزاب این افراد را تربیت می کنند تا مسئولیتهای سیاسی را در نظام بر عهده بگیرند افزود: یکی دیگر از مهمترین کارکردهای احزاب این است که بتوانند مطالبات مردم را ارزیابی، اولویت بندی و تبدیل به برنامه های اصولی برای مجلس و دولت کنند تا بتوان با به اجرا در آوردن این برنامه ها به نیازهای مردم در جامعه پاسخ داد.

مدیرمسئول روزنامه رسالت بالابردن سطح آگاهیهای مختلف جامعه دینی، سیاسی، فرهنگی، بین المللی و دیگر ابعاد جامعه و فرهنگسازی در جامعه، کمک به وحدت ملی و انسجام اجتماعی، نقد وضع موجود در جهت اصلاح و ارائه راهکار برای برطرف شدن اشکالات را از دیگر وظایف احزاب عنوان کرد.

نبوی با اشاره به اینکه احزاب در حقیقت نهادهای مدنی به عنوان واسطه میان جامعه با حکومتها هستند تصریح کرد: احزاب می توانند با دسته بندی و اولویتگذاری مطالبات مردم و تبدیل این مطالبات به برنامه مسیری درستی را برای حل مشکلات جامعه برنامه ریزی کنند و در نهایت نیز پاسخگوی عملکرد خود در برابر مردم باشند.

وی تاکید کرد: اگر فعالیت احزاب در جامعه به صورت واقعی شکل بگیرد و احزاب جایگاه واقعی خود را پیدا کنند، در صورتی که فرد مورد معرفی حزبی در انتخابات به مجلس و یا دولت راه پیدا کند پس از اجرای برنامه های حزب مورد نظر آن حزب باید در صورت موفقیت و یا عدم موفقیت برنامه ها به مردم پاسخگو باشد.

در کشور حزبی که در سطح فراگیر در جامعه فعال باشد، بتواند اعتماد مردم را جلب کند و پشتوانه مجلس یا دولتی باشد نداریم

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به اینکه در زمان حاضر در کشور ما احزاب چقدر با جایگاه واقعی خود فاصله دارند؟ نیز تصریح کرد: اکنون در کشور حزبی که در سطح فراگیر در جامعه باشد و بتواند اعتماد مردم را جلب کند و پشتوانه مجلس یا دولتی باشد نداریم بلکه جریانات سیاسی قدرت را در کشور دست به دست می کنند.

مدیرمسئول روزنامه رسالت افزود: متاسفانه احزاب و تشکلها در کشور قسمت قابل توجهی از وظایف خود را انجام نمی دهند.

نبوی در بیان دلایل دور بودن احزاب از جایگاه واقعی خود گفت: این موضوع یک مسئله تاریخی است چرا که از ابتدا تولد احزاب در کشور طبیعی نبوده و توام با یک نوع وابستگی به خارج از کشور بوده است و این موضوع موجب شده تا تحزب در ایران سابقه خوبی در اذهان عمومی نداشته باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلح نظام ادامه داد: در گذشته احزابی که در کشور شکل گرفته بودند از بدنه جامعه نبودند و براساس نیازهای موجود در جامعه شکل نگرفته بودند و این موجب شده تا ساختار درست و اصولی در کشور نداشته باشند. پس از پیروزی انقلاب نیز به دلیل وجود همان ذهنیت منفی در افکار عمومی و پاره ای از مشکلات حزب جمهوری اسلامی نیز با مشکلاتی روبرو شد.

وی اضافه کرد: اما نکته مورد توجه این است که در زمان حاضر سیر حرکت احزاب و تشکلها در جمهوری اسلامی یک سیر طبیعی و رو به رشدی بوده است.

نخبگان سیاسی باید با جدی گرفتن فعالیت احزاب از موسمی و فصلی بودن جلوگیری کنند

نبوی تاکید کرد: هم اکنون در کشور نگرشها نسبت به فرهنگ تحزب تغییر کرده است و بسیاری از افرادی که در اوایل انقلاب مخالف با تشکلیل حزب و فعالیت حزبی بودند امروز خودشان دارای حزب و تشکیلات هستند و جامعه نیز دیگر به ضرورت نیاز کار حزبی پی برده است.عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در بیان پیشنهاد برای ارتقا جایگاه احزاب در کشور گفت: این موضوع به بخشهای مختلف مربوط می شود اما نخبگان سیاسی باید با جدی گرفتن فعالیت احزاب از موسمی و فصلی بودن جلوگیری کنند.

مدیرمسئول روزنامه رسالت با بیان اینکه نظام سیاسی باید جایگاهی را برای احزاب در نظر بگیرد و با مسئولیت دادن به احزاب فعالیت آنان را در جامعه نهادینه کند، تاکید کرد: حمایت قانونی از احزاب، فرهنگسازی در زمینه تحزب در جامعه و تعریف جایگاه احزاب در افکار عمومی می تواند تاثیر به سزایی در ارتقای فرهنگ تحزب و جایگاه احزاب در کشور داشته باشد.

وی در پاسخ به اینکه آیا در زمان حاضر این زمینه ها در کشور فراهم نیست و این حمایتها صورت نگرفته است نیز گفت: متاسفانه این اقدامات در کشور نهاینه نشده و مثلا خانه احزاب که قرار بود جایی باشد که همه گروهها با سلیقه های مختلف برای نهادینه کردن فعالیتهای حزبی و دفاع از حقوق مجموعه باشد به جایی برای وزن کشی جریانات سیاسی و رقابت میان گروهها تبدیل شده و از اهداف اصلی خود دور مانده است.

در زمان حاضر احزاب توان لازم برای اداره کشور را از خود نشان نداده اند و در زمینه جذب و تربیت نیروها کارآمد و بالابردن سطح آگاهی های جامعه نیز نقش موثری نداشته اند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه احزاب نقش و جایگاه مهمی را در جامعه ایفا می کنند تصریح کرد: احزاب می توانند نقش تاثیرگذاری در ایجاد نهادهای واسطه مدنی و گفتمان سازی در جامعه ایفا کنند.

نبوی ادامه داد: متاسفانه احزاب کنونی در کشور از این جایگاه و قدرت برخوردار نیستند که یک حزب به تنهایی این توان را داشته باشد که اکثریت یک مجلس را از آن خود کند و یا نقش تعیین کننده ای در دولت داشته باشد.

این فعال سیاسی دربیان اینکه احزاب از چه ضعفهایی در کشور برخورداند نیز گفت: در زمان حاضر احزاب توان لازم برای اداره کشور را از خود نشان نداده اند و در زمینه جذب و تربیت نیروها کارآمد و بالابردن سطح آگاهی های جامعه نیز نقش موثری نداشته اند.

وی همچنین در بیان نقاط قوت احزاب و تشکلهای سیاسی در کشور نیز تصریح کرد: در زمان حاضر احزاب قوی در کشور وجود ندارد اما جریانات سیاسی که یک روز چپ و راست و دیگر روز اصولگرا و اصلاح طلب نام می گیرند در حال فعالیت هستند و قدرت در مجلس و دولت نیز در بین این جریانات دست به دست می شود و اینها همه در سایه حرکت تکاملی به سمت جایگاه واقعی احزاب شکل می گیرد.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین تحقق مردمسالاری دینی در جامعه و برگزاری انتخابات و رقابتهای جدی پس از انقلاب و دفاع مقدس را از پیامدهای مثبت فعالیتهای تشکلها و احزاب در کشور عنوان کرد.

این فعال سیاسی در بیان ضرورتها و فعالیت احزاب در جامعه نیز تصریح کرد: فعالیت احزاب فرصتی برای ارتقاء آگاهی سیاسی جامعه، رشد اعتقادی مردم، انتقال تجربیات مفید به جامعه، تربیت نیروهای کارآمد و متخصص، کمک به تامین رقابت و قدرت گزینشی مردم در انتخابات و کمک به وحدت ملی است.

نبوی در پاسخ به اینکه آیا احزاب باید رسانه داشته باشند؟ گفت: نه تنها داشتن رسانه برای یک حزب ضروری است بلکه حزب بدون رسانه ابتر است.

فعالیت احزاب فرصتی برای ارتقاء آگاهی سیاسی جامعه، رشد اعتقادی مردم، انتقال تجربیات مفید به جامعه، تربیت نیروهای کارآمد و ... است

وی ادامه داد: یک حزب از طریق رسانه خود می تواند در زمینه فرهنگسازی در جامعه، گفتمان سازی و اعلام مواضع خود اقدام کند. عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در بیان اینکه احزاب در شرایط کنونی باید به چه مسائلی در جامعه توجه و برای حل آن برنامه ریزی کنند نیز اظهارداشت: احزاب باید اولویت کاری خود را بر فعالیت در زمینه مسائل فرهنگی بگذارند یعنی در زمینه مسئله جنگ نرم که امروز به یک چالش فرهنگی در جامعه ما بدل شده بپردازند.

نبوی تاکید کرد: چندی است که پدیده ای به نام انقلابهای رنگین در دنیا بروز و ظهور پیدا کرده است که بیشتر سابقه فرهنگی دارد و با استفاده از پدیده های جهانی سازی سعی می شود در کشورهای مختلف جنبش هایی را شکل دهند که به اعتقاد من ضد فرهنگ بومی آن جامعه است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: احزاب باید مقابله ای این جنگ نرم را در دستور کار خود قرار دهند و برای این موضوع برنامه ریزی کنند.