کمانداران در صورت حل مشکلات مالی به مالزی اعزام می شوند

کریم صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: فدراسیون تیروکمان به دلیل پرداخت هزینه‌های مربوط به تکمیل و ساخت سایت آزادی بدهکار است و در حال حاضر هیچ تصمیمی برای اعزام تیم تیروکمان به اولین مرحله مسابقات جایزه بزرگ آسیا در سال 2010 نداریم.

وی افزود: اگر مشکلات مالی فدراسیون برطرف شود قصد داریم تیم ملی تیراندازی را به رقابت‌های جایزه بزرگ آسیا اعزام کنیم که امیدواریم این مسائل تا نیمه دی‌ماه حل شود.

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان خاطر نشان کرد: در صورتیکه نتوانیم تیم ملی را راهی مسابقات جایزه بزرگ آسیا کنیم به یکی از تیم‌های استانی یا باشگاهی مجوز می دهیم تا تیراندازان برتر خود را راهی این رقابت‌ها کنند.

صفایی تصریح کرد: در مجموع سازمان تربیت بدنی 20 درصد کل هزینه‌ای را که ما بابت ساخت مجموعه سایت آزادی هزینه کرده‌ایم را پرداخت کرده و ما هنوز از این بابت طلب کار هستیم. در کنار آن برای تکمیل سایت نیاز به ساخت خوابگاه، زمین تمرین و تجهیزات دیگر داریم که امیدواریم این کاستی تا زمان برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا در تهران (سال 2011 میلادی) حل شود.