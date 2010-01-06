مهاجرپذیری و اشتغال مهمترین مشکلات اسلامشهر است

علیرضا محجوب در گفتگو با خبرنگار مهر در اسلامشهر اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلاتی که می شود به آنها اشاره کرد بحث اشتغال در این منطقه است و عملکرد مسئولان هم در این زمینه به گونه ای بوده که حوزه های اشتغال آفرین مثل واحدهای تولیدی را از منطقه رانده اند.

وی ادامه داد: کانونهای ساختمان سازی در این منطقه روز به روز رشد کرده اند ولی کانونهای اشتغال جایگاهی در شهرستان ندارند و متأسفانه اسلامشهر به یک خوابگاه تبدیل شده که ساکنان آن در نقاط مختلف از ساوه گرفته تا دماوند مشغول کار هستند و اسلامشهر را فقط به عنوان محلی برای استراحت و خوابیدن انتخاب کرده اند.

محجوب عنوان کرد: شهر مشخصه هایی دارد که فراهم بودن زمینه اشتغال یکی از آنهاست و اسلامشهر از این جهت ضعیف است، هویت این شهر دچار مشکل است و این ناشی از موضوعی است که به آن اشاره شد.

وی گفت: به لحاظ عمرانی و بهره مندی از امکانات رفاهی، فرهنگی، تفریحی و آموزشی در اسلامشهر خیلی کوتاهی شده است، شهرهای کم جمعیت بسیاری وجود دارند که با داشتن جمعیتی 40-50 هزار نفری، به لحاظ بهره مندی از مواردی که به آنها اشاره کردم غنی تر از اسلامشهر هستند و این باعث تعجب است.

کارآفرینان از اسلامشهر رانده می شوند

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این موضوع که کارآفرینان از اسلامشهر رانده می شوند، گفت: این موضوع برای امروز نیست و باید به تدبیر بعضی ها شک کرد.

محجوب تصریح کرد: 20 سال است که با این مورد درگیر هستیم و کمتر نتیجه می گیریم، برخوردهایی با کارگاه های کوچک و بزرگ صورت می گیرد که کارآفرین و سرمایه گذار را منزجر می کند و در هیچ کجای استان تهران با کارآفرینان به این شکل برخورد دفعی نمی شود.

وی یادآور شد: به رغم جابجایی مدیران و مسئولان در طـول 20 سال گـذشته در اسـلامشهر، بـه نظر می رسد که این یک سیاست واحد است، سیاستی که در راستای جذب کارآفرینان تعریف نشده بلکه به راندن آنها نیز منجر می شود و مهمترین تأثیر منفی آن در اشتغال است.

محجوب خاطرنشان کرد: هیچ کجای استان تهران به اندازه اسلامشهر مشکل اشتغال ندارد و این به خاطر دفع کانون های اشتغال است و شاید ادعا شود که شهرکهای صنعتی در این منطقه ایجاد شده که این هم بیشتر بنابر سیاست خارج کردن مشاغل مزاحم از شهر تهران بوده است.

مشکلات کلانشهر تهران باعث کم توجهی به مسائل شهرستانها شده است

این نماینده در خصوص فعالیت مجمع نمایندگان تهران پیرامون مسائل اسلامشهر نیز عنوان کرد: ممکن است که مشخصاً موضوع اسلامشهر مطرح نباشد، اما در موارد مرتبط با این شهرستان هم بحثهای لازم صورت می گیرد و متأسفانه مشکلات کلانشهر تهران و حواشی آن به قدری است که سایر حوزه های مربوط به تهران کمتر مطرح هستند.

محجوب با بیان اینکه در هر ماه دو بار به اسلامشهر رفت و آمد می کند، گفت: مسائل و مشکلات اسلامشهر به شکلی است که نمی توان تعریف دقیق و مشخصی از آنها ارائه کرد و گاهی اوقات مطرح کردن مشکلات اسلامشهر منجر به مشکل آفرینی مجدد می شود.