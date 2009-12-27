جواد محقق نویسنده و شاعر آئینی‌سرا درگفتگو با خبرنگار مهر ارزیابی خود را از وضعیت فعلی ادبیات آئینی اینگونه بیان کرد: یکی از ویژگیهای ادبیات آئینی امروز حضور گسترده شاعران و نویسندگان جوان و برآمده از انقلاب اسلامی است .آنها این عرصه را دربرگرفته‌اند و امروز می‌بینیم کتابهای فراوانی چه در عرصه ادبیات داستانی و چه غیر داستانی و شعر در گونه ادبیات آئینی چاپ و منتشر می‌شود.

وی گفت: در دهه‌های گذشته و به عبارت دیگر قبل از انقلاب که ما روزگار نوجوانی را سپری می‌کردیم فضا اینگونه نبود و لااقل در زمنه شعر آئینی شخصاً به یاد ندارم اثری در خور توجه آنگونه که بعد از انقلاب بوده مطالعه کرده باشم.

محقق افزود: به همین دلیل هم بود که زبان همان نوشته‌ها و سروده‌های اندک آن زمان هم با ما ارتباط مستقیم نداشت و ما نمی‌توانستیم به راحتی با آنها دمخور شویم در حالی که آثار ادبیات آئینی امروز به دلیل همزبانی با مخاطبان جوانتر از تاثیر بیشتری میان آنها برخوردار است.

این پژوهشگر عرصه ادبیات انقلاب و دفاع مقدس همچنین به تاثیر رویداد انقلاب بر تحولات ادبی آن روز پرداخت و گفت: وقوع انقلاب و حرکت عظیم مردم متکی به این انقلاب که زیربناهای فکری جامعه را در بسیاری جاها دگرگون کرد توانست نسل جوان را به سمت و دین و دینداری بکشاند و قافله‌داران ادبیات آنها نیز توانستند شکوفه‌های ادبیات آئینی را بارور کنند.

وی به بروز جلوه‌های مختلف و متعدد ادبیات آئینی در هر دوره از سالهای بعد از نهضت حسینی اشاره کرد و یادآور شد: اساساً در هر دوره جلوه‌ای از جلوات حرکت عظیم عاشورا در شعر و نثر ادبا تجلی پیدا کرده است. در روزگاری به جلوه سوگ آن بیشتر پرداخته شده و از این حیث سوگواره‌های فراوانی آفریده شد و در دوره‌ای دیگر به جلوه عرفانی این حماسه پرداخت شد اما در سالهای اول انقلاب بیشتر جلوه حماسی عاشورا مورد توجه قرار گرفت که با ورود کشور به جنگ تحمیلی این جلوه بارزتر نیز شد.

محقق در پایان تاکید کرد: بروز و ظهور هر کدام از این جلوه‌ها به دلیل شرایط زمانی هر دوره و متناسب با آن است اما برای بروز حرکتی جدی در ادبیات آئینی که می‌بایست مجموعه‌ای از این جلوات را پوشش دهد، فضای فرهنگی همچنان باز و مهیاست و امیدوارم روزی همین نسل جوان و شاید نسل آینده به این موفقیت نائل شود.