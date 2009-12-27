علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی هندبال ظاهرا از تیم‌های باشگاهی استان اصفهان هستند اما در حقیقت این بازیکنان از تمامی استان‌ها انتخاب شده‌اند و تنها در این باشگاه‌ها بازی می کنند.

وی افزود: مومن‌زاده یکی از بازیکنان برتر استان لرستان است و امسال موفق شده نظر مسئولان ذوب آهن را به خود جلب کرده و در این تیم بازی کند. در این تیم حتی از بازیکنان تهرانی هم استفاده شده است.

سرپرست فدراسیون هندبال کشورمان خاطر نشان کرد: حضور این نفرات به منزله انتخاب نهایی آنها نیست بلکه بعد از گذراندن یک اردو در تهران و دو اردو و مسابقه تدارکاتی در ترکیه و گرجستان 16 بازیکن اعزامی به مسابقات آسیایی معرفی می‌شوند.

وی در مورد ثبت نامش در انتخابات فدراسیون هندبال خاطر نشان کرد: هدف من ارتقاء این رشته در کشور است و اگر جامعه هندبال ایران من را بپذیرند باز هم در خدمت آنها خواهم بود.

رحیمی در خصوص بحث حضور بازنشسته‌ها در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی نیز گفت: در این خصوص تابع قانون هستم. در حال حاضر همه چیز برای ادامه حضورم در فدراسیون هندبال بستگی به نظر سازمان تربیت بدنی دارد و قطعا تا هر زمانی که مسئولان سازمان تربیت بدنی بخواهند در خدمت ورزش کشور خواهم بود.