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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۰۶

دوومیدانی داخل سالن آسیا/

مسابقات انتخابی تیم ملی دوومیدانی بهمن ماه برگزار می شود

مسابقات انتخابی تیم ملی دوومیدانی بهمن ماه برگزار می شود

رقابت‌های انتخابی تیم ملی دوومیدانی داخل سالن ایران بهمن‌ماه سال‌جاری به صورت باشگاهی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون دوومیدانی به منظور انتخاب برترین نفرات برای حضور در چهارمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا در تهران یک دوره مسابقه انتخابی را به صورت داخلی و با حضور تیم‌های باشگاهی برگزار خواهد کرد.

این رقابت‌ها در روزهای 14 و 15 بهمن ماه در دو بخش زنان (صبح) و مردان (عصر) در مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزار می شود که طی آن دوومیدانی کاران برای رسیدن به حدنصاب‌های فدراسیون تلاش می کنند.

فدراسیون دوومیدانی سال گذشته رقابت‌های دوومیدانی داخل سالن دهه فجر را به صورت بین المللی برگزار کرد اما به دلیل میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا در تهران، پیکارهای دهه فجر سال 88 تنها با حضور تیم‌های باشگاهی داخل کشور برگزار خواهد شد.

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی دوومیدانی داخل سالن آسیا از پنجم تا هفتم اسفندماه به میزبانی کشورمان در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1006246

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