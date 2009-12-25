ادارات کرج به وظیفه خود در قبال شوراهای شهر عمل نکرده اند

کریم چناری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در واقع حل بسیاری از گرفتاری های دستگاه های دولتی و ادارات کرج روی دوش شورای اسلامی این شهرستان افتاده است که از این نظر، ارزش فعالیتهای شوراها بیشتر مشخص می شود.

این مسئول بیان کرد: شوراهای اسلامی نه تنها وظایف خود را انجام می دهد بلکه در مواردی به حل مشکلات و گرفتاری های دستگاه ها و ادارات نیز کمک می کنند که از این نظر باید گفت وظیفه و فعالیتهای آنها بسیار سنگین، ارزشمند و قابل توجه شده است.

چناری عنوان کرد: شوراها در مسائلی که مربوط به آنها نیست نیز وارد عمل شده اند به عنوان مثال انجام امور فرهنگی و ورزشی از وظایف دستگاه ها و ادارات دیگر است درحالیکه شوراها در این زمینه نیز وارد عمل شده اند و بخشی از مشکلات و گرفتاریهای این ادارات را در این خصوص حل می کنند.

این مسئول اضافه کرد: به طور کلی شوراها به ادارات دولتی کمک می کنند و از این نظر باید قدردان آنها باشیم.