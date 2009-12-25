ادارات کرج به وظیفه خود در قبال شوراهای شهر عمل نکرده اند

کریم چناری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در واقع حل بسیاری از گرفتاری های دستگاه های دولتی و ادارات کرج روی دوش شورای اسلامی این شهرستان افتاده است که از این نظر، ارزش فعالیتهای شوراها بیشتر مشخص می شود.
این مسئول بیان کرد: شوراهای اسلامی نه تنها وظایف خود را انجام می دهد بلکه در مواردی به حل مشکلات و گرفتاری های دستگاه ها و ادارات نیز کمک می کنند که از این نظر باید گفت وظیفه و فعالیتهای آنها بسیار سنگین، ارزشمند و قابل توجه شده است.
چناری عنوان کرد: شوراها در مسائلی که مربوط به آنها نیست نیز وارد عمل شده اند به عنوان مثال انجام امور فرهنگی و ورزشی از وظایف دستگاه ها و ادارات دیگر است درحالیکه شوراها در این زمینه نیز وارد عمل شده اند و بخشی از مشکلات و گرفتاریهای این ادارات را در این خصوص حل می کنند.
این مسئول اضافه کرد: به طور کلی شوراها به ادارات دولتی کمک می کنند و از این نظر باید قدردان آنها باشیم.
چناری اظهار داشت: در چنین شرایطی لازم است تلاش کنیم تا شرایط فعالیت برای شوراها مطلوبتر شود تا آنها بتوانند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند زیرا تنها به کمک این امر است که بخشی از زحمات شوراها جبران می شود.
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