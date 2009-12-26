ظرفیتهای تجهیزات پروازی فرودگاه بین المللی پیام ناشناخته مانده است

محمدعلی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: فرودگاه بین المللی پیام مدرنترین تجهیزات ناوبری، رادیویی و هواشناسی را در اختیار دارد که این امر بر مزیتهای آن افزوده است.

وی ادامه داد: در زمینه تجهیزات ناوبری، چراغ گردان بیکن با قدرت پخش نور تا شعاع 15 کیلومتر، NDB با قدرت خروجی 100 وات و شعاع عمل 250 کیلومتر و VOR/DME با قدرت خروجی 50 وات و شعاع عمل 185 کیلومتر را در فرودگاه بین المللی پیام در اختیار داریم.

این مسئول بیان کرد: (ILSDME(Cat II با قدرت 50 وات و سیستم ATIS از دیگر مواردی است که در زمینه تجهیزات ناوبری در فرودگاه پیام وجود دارد.

رئیس منطقه ویژه اقتصادی پیام اظهار داشت: در زمینه تجهیزات رادیویی نیز HF با قدرت خروجی 500 وات مجهز به Phone patch، چهار خط با مراکز مراقبت پرواز تهران، بریفینگ مهرآباد و دیسپچ مرکز و UHF با قدرت خروجی 25 وات و برد 150 کیلومتر را در اختیار داریم.

وی عنوان کرد: VHF با قدرت خروجی 25 وات و برد 150 کیلومتر، یک دستگاه ضبط صوت 24 کاناله به منظور ضبط کلیه مکالمات برج کنترل با هواپیمای در حال پرواز و کلیه ارتباطات تلفنی و یک مرکز تلفن 100 شماره ای از دیگر تجهیزات فرودگاه پیام در این زمینه است.

تجهیزات هواشناسی فرودگاه بین المللی پیام بسیار مطلوب است

محبی در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: تجهیزات هواشناسی فرودگاه بین المللی پیام بسیار مطلوب است که این امر بر مزیتهای این فرودگاه افزوده است.

وی ادامه داد: در این زمینه یک مرکز سینوپتیک مجهز به دستگاه های مدرن هواشناسی از نوع دیجیتال و دستگاه گزارش دهنده اتوماتیک PVR را در اختیار داریم.

این مسئول در خصوص تجهیزات ایمنی و نجات فرودگاه پیام نیز اظهار داشت: در این زمینه ساختمانی دو طبقه به مساحت 600 مترمربع و چهار دستگاه خودروی آتش نشانی به ظرفیت 10 تن مجهز به آب و فوم در فرودگاه یادشده وجود دارد.

محبی خاطرنشان کرد: یک دستگاه خودرو پیشرو مجهز به پودر، دو دستگاه برف روب و یک دستگاه جرثقیل از دیگر تجهیزات در این زمینه است.

ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام باید شکوفا شود

محبی در آخرین بخش از سخنان خود نیز یادآور شد: منطقه ویژه اقتصادی پیام و فرودگاه بین المللی پیام در کنار هم مجموعه ای بزرگ را تشکیل می دهند و باید تلاش کنیم که همه ظرفیتهای آنها شکوفا شود.

وی افزود: تجهیزات ایمنی فرودگاه پیام به تازگی افزایش یافته است که این امر بسیار مطلوب ارزیابی می شود.

رئیس منطقه ویژه اقتصادی پام اضافه کرد: در این زمینه CAT آتش نشانی فرودگاه پیام از هفت به 9 ارتقا یافته است که این امر ضریب ایمنی این فرودگاه را افزایش داده است.

محبی خاطرنشان کرد: فرودگاه های بین المللی از اهمیت خاصی برخوردار هستند و باید همه توان خود را در جهت افزایش ایمنی آنها به کار گیریم.