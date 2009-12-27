بُعد عاطفی شعر آئینی باید تقویت شود

سعید بیابانکی شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ارزیابی وضعیت فعلی شعر آئینی گفت: بعد از انقلاب شعر آئینی رشد کیفی کرد و اگر شعر را به دو بُعد صورت و معنا تفکیک کنیم باید گفت که به لحاظ معنا تفاوت ماهوی در آن ایجاد شد.
وی افزود: بخشی از این رشد به دلیل خودِ حادثه انقلاب بود چرا که ماهیت انقلاب ما یک ماهیت فرهنگی بود. ضمن اینکه 8 سال جنگ در جهتدهی به ادبیات ما بسیار موثر بود.
بیابانکی اضافه کرد: بخش زیادی از شعرهای اوایل انقلاب رویکرد مذهبی داشت و این به این خاطر بود که ما باید میگفتیم جنگ ما تنها یک جنگ حماسی نیست و نوعی دفاع از دین است.
وی با بیان اینکه باید بُعد عاطفی شعر آئینی تقویت شود نه بُعد اندیشهورزی آن در این باره توضیح داد: فکر میکنم مقولههای دیگری مانند سخنرانی و داستانسرایی آن بعد اندیشهورزی را تقویت کرده و خواهد کرد اما چیزی که شاید آنها نتوانند به اندازه شعر در آن دخیل باشند تحریک احساسات و عواطف است. هر چقدر شعر به سمت اندیشهورزی نزدیک شود به سمت شعار نزدیک شده است لذا وظیفه شاعران وظیفه این است که بعد عاطفی را تقویت کنند.
بیابانکی گفت: اگر موفقترین شعرهای عاشورایی را نگاه کنید میبینید که بُعد عاطفی آنها قویتر است. 12 بند محتشم کاشانی به همین خاطر از گنجینهالاسرار عمان سامانی مشهورتر است.
این شاعر در عین حال تاکید کرد: عاطفه باید بتواند در راستای القاء اندیشه باشد نه اینکه مثلاً حرکت امام حسین (ع) را تنها یک تراژدی تصویر کنیم بلکه باید ابعاد مختلف را طرح کرد و همانطور که گفتم شعرهای موفق هم آنهایی هستند که بعد عاطفی را مطرح میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به ویژگیهای ماهوی قیام عاشورا اشاره کرد و گفت: اندیشههای سیدالشهداء (ع) همواره به مذاق برخی ها خوش نمیآید چرا که او برای چیزی قیام کرد که در هر شرایطی ممکن است وجود داشته باشد.
بیایانکی با اشاره به الگو قرار دادن امام حسین (ع) توسط کسانی مانند گاندی، گفت: باید تحت هر شرایط و حکومت و دولتی پیامهای عدالتخواهانه امام حسین (ع) را بازگو کرد و به معروف امر و از منکر نهی کرد.
نظر شما