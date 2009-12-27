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۶ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۴۹

گزارش تصویری/ فجایع انسانی سال 2009 -1

گزارش تصویری/ فجایع انسانی سال 2009 -1

سازمان پزشکان بدون مرز در گزارشی با اشاره به شکست تلاشها در زمینه مبارزه با سوء تغذیه و ایدز در سال 2009 در جهان فجایع انسانی این سال را برشمرده است.

جنگ و عدم دسترسی به بهداشت و درمان در سومالی

خشونتهای فراگیر در مناطق شرقی کنگوی دموکراتیک

شکست تلاشها در زمینه مبارزه با سوء تغذیه

عکس/ پایگاه اطلاع رسانی پژشکان بدون مرز

کد مطلب 1006294

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