گزارش تصویری/ فجایع انسانی سال 2009 -1

جنگ و عدم دسترسی به بهداشت و درمان در سومالی
خشونتهای فراگیر در مناطق شرقی کنگوی دموکراتیک
شکست تلاشها در زمینه مبارزه با سوء تغذیه
عکس/ پایگاه اطلاع رسانی پژشکان بدون مرز
سازمان پزشکان بدون مرز در گزارشی با اشاره به شکست تلاشها در زمینه مبارزه با سوء تغذیه و ایدز در سال 2009 در جهان فجایع انسانی این سال را برشمرده است.
جنگ و عدم دسترسی به بهداشت و درمان در سومالی
خشونتهای فراگیر در مناطق شرقی کنگوی دموکراتیک
شکست تلاشها در زمینه مبارزه با سوء تغذیه
عکس/ پایگاه اطلاع رسانی پژشکان بدون مرز
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