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۶ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۳۰

نمایش "شکارچی" در جشنواره فیلم فجر قطعی نیست

نمایش "شکارچی" در جشنواره فیلم فجر قطعی نیست

مراحل فنی فیلم سینمایی "شکارچی" به کارگردانی رفیع پیتز ادامه دارد اما هنوز برای نمایش آن در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر تصمیم گرفته نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نسخه اولیه این فیلم با توجه به اینکه محصول مشترک کمپانی توئنتی توئنتی ویژن و شرکت آفتاب نگاران است هم اکنون در آلمان آماده شده و باید نسخه نهایی این فیلم بعد از ارسال تیتراژ ایرانی، توسط محمدرضا تخت‌کشیان دیده شود و بعد از آن برای حضور "شکارچی" در جشنواره فجر تصمیم‌گیری می‌شود.

تدوین این فیلم در ایران توسط حسن حسندوست انجام شده و صداگذاری در استودیویی در آلمان صورت گرفته است. موسیقی نیز انتخابی است و آهنگسازی برای این فیلم انجام نشده است.

در "شکارچی" رفیع پیتز، صبا یعقوبی،‌ زهره علیجانی، علی مزینانی،‌ شجاع‌الدین غنایی،‌ ناصر مداحی،‌ زلیخا شفاهی، سعید حاج‌محمدی،‌ غلامرضا رجب‌زاده،‌ حسن قلعه‌نویی،‌ غلامرضا رضایی،‌ منصور دولتمند،‌ ابراهیم صفرپورو .... بازی کرده‌اند. 

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: رفیع پیتز، مدیر فیلمبرداری: محمد داودی، طراح صحنه و لباس: ملک ‌جهان خزائی، طراح گریم: عبدالله اسکندری، صدابردار: حسین بشاش، دستیار اول کارگردان: مهدی پورموسی، برنامه ریز: حسین مشک آبادیان، عکس: مریم تخت‌کشیان،  مدیر تولید: بهزاد هاشمی.

"شکارچی" به عنوان نماینده سینمای ایران در بخش رقابتی شصتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم برلین حضور دارد.

کد مطلب 1006307

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