محمد احمدی تهیه‌کننده و مدیر فیلمبرداری این پروژه درباره همکاری خود با محسن عبدالوهاب به خبرنگار مهر گفت: من بیشتر وی را به واسطه سابقه کاری که داشت می‌شناختم. بعد از خواندن فیلمنامه احساس کردم کار متفاوتی است، به همین دلیل ساخت آن را آغاز کردیم. فیلمنامه قابلیت زیادی برای ساخت یک اثر خوب را داشت و از طرفی شخصیت عبدالوهاب و آرامشی که او در عین کار دارد از دلایلی بود که باعث شد با این پروژه همکاری کنم.

وی افزود: "لطا مزاحم نشوید" از چهار اپیزود تشکیل شده است که به نوعی این قصه‌ها با یکدیگر ارتباط دارند. در این فیلم چهار زندگی به طور موشکافانه به تصویر کشیده می‌شود. فیلم ظاهری ساده دارد اما هر قصه عمق و پیچیدگی زیاد دارد.

حامد بهداد در نمایی از "لطفا مزاحم نشوید"

احمدی همچنین درباره ساختار مستندگون این فیلم گفت: سعی کردیم در فیلمبرداری ویژگی‌های یک کار مستند را رعایت کنیم.این موضوع و کار کردن به این شیوه برای من هم جذاب بود. بیشتر با دوربین روی دست کار کردیم. و سعی کردیم نورپردازی واقعی و شبیه زندگی باشد.

این تهیه‌کننده سینما درباره مراحل فیلمبرداری "لطفا مزاحم نشوید" گفت: این فیلم 20 آبان‌ماه در تهران کلید خورده و به تازگی فیلمبرداری آن به پایان رسیده است. سکانس پایانی با حضور باران کوثری و افشین هاشمی در خیابان ستارخان گرفته شد. هم اکنون نیز تدوین توسط سپیده عبدالوهاب انجام می‌شود و هنوز صداگذار و آهنگساز مشخص نشده است.

احمدی افزود: یکی از قصه‌ها در خانه‌ای حوالی میدان ولیعصر، دیگری در دفتری در خیابان حافظ و بقیه سکانس‌ها خیابانی بود. خوشبختانه در این فیلم با ترکیب بازیگران خوبی روبرو بودیم و از کار با بازیگران تئاتری بسیار راضی هستم و فکر می‌کنم به نتیجه مطلوب رسیده‌ایم.

وی همچنین درباره حضور این فیلم در جشنواره فجر گفت: ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا اولین نمایش "لطفا مزاحم نشوید" در جشنواره فیلم فجر امسال باشد.

عبدالوهاب در قالب چهار قصه تو در تو با نگاهی طنزآلود، روایت‌هایی از وقایع مختلف مرتبط با زندگی جوانان امروز در این فیلم ارائه می‌کند. طنز در فیلم ساختگی نیست بلکه طنزی است که در خلال مشکلات زندگی روزانه در کلانشهر تهران به طور واقعی در جریان است.

باران کوثری، افشین هاشمی، حامد بهداد، هدایت هاشمی، سیامک صفری، خسرو احمدی، مجید بهرامی، مزدک میرعابدینی، هادی عامل هاشمی، علی هاشمی، شیرین یزدانبخش، محسن کاظمی، لیلی فرهادپور، حمید جوکار، مجید فروغی، شمسی صادقی، مرتضی اکبری، میترا حکیم‌هاشمی، ارغوان آقایی و فوژان قبادیان بازیگران این فیلم هستند.

عوامل تولید "لطفا مزاحم نشوید" عبارتند از فیلمنامه‌نویس و کارگردان: م. عبدالوهاب، مدیر فیلمبرداری و تهیه‌کننده: محمد احمدی، طراح صحنه و لباس: امیر اثباتی، دستیار اول و برنامه‌ریز: محسن قرایی، طراح گریم: مهرداد کیانی، مدیر صدا: یدالله نجفی، مجری طرح و مدیر تولید: سعید هاشمی، عکاس: آرش صادقی و روابط عمومی: لیلی فرهادپور. مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در تهیه این فیلم مشارکت دارد.