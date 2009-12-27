به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون دبیرخانه‌های کنگره در 12 استان آثار برگزیده خود را به تهران ارسال کرده‌اند و هفته آینده پایان مهلت ارسال این آثار برای دبیرخانه‌های 18 استان دیگر است.

قرار است داوری آثار برگزیده‌ استانی توسط 12 نفر از کارشناسان مطرح حوزه شعر انجام شود که البته این کار یکماه به طول خواهد انجامید و نتایج نهایی اوایل بهمن‌ماه مشخص خواهد شد.

بر اساس همین گزارش هنوز مشکلات موجود بر سر راه میزبانی مراسم چندروزه اختتامیه هجدهمین دوره کنگره سراسری شعر دفاع مقدس در شیراز به پایان نرسیده و به دلیل تغییر و تحولات مدیریتی در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و عدم توافق میان مسئولان این بنیاد و استانداری فارس زمان این مراسم مشخص نیست.

قرار بود مراسم پایانی این کنگره نیمه اول دیماه در شیراز برگزار شود اما به دلیل توافق نیافتن مسئولان بنیاد و استانداری فارس این زمان به اواسط اسفندماه موکول شده است.

از سوی دیگر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس معاون جدید ادبیات خود را هنوز نشناخته است. حسین نصرالله زنجانی معاون ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سه ماه پیش و بعد از برگزاری جشنواره ربع قرن کتاب دفاع مقدس مسئولیتش را در این جشنواره (به عنوان دبیر اجرایی) و در این بنیاد (به عنوان مسئول بخش ادبیات) تحویل داد.

پیش از این قرار بود جایگزین زنجانی در بخش ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع‌مقدس‌ به زودی معرفی شود اما گویا سردار میرفیصل باقرزاده رئیس این بنیاد، مشغول بررسی در بین چند گزینه پیشنهادی برای جایگزینی زنجانی است.

هجدهمین دوره این کنگره سراسری از هفته دفاع مقدس (31 شهریور) در 34 شهر شامل 30 مرکز استان به همراه چهار شهر اقماری استان تهران (دماوند، کرج، شهریار و ورامین) آغاز شده است.

جوادمحقق دبیر علمی هجدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و رئیس اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان فارس دبیر اجرایی آن است. قرار است برگزیدگان استانی کنگره سراسری دفاع مقدس به دبیرخانه مرکزی مرکزی کنگره، معرفی شوند تا در روزهای برگزاری کنگره سراسری در دو ماه پایانی امسال در شیراز مورد تقدیر قرار گیرند.