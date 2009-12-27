به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه تغییرات مدیریتی در نهاد کتابخانههای عمومی کشور منصور واعظی دبیرکل این نهاد رمضانعلی محسنی را از ادارهکل امور کتابخانههای عمومی مازندران به ادارهکل امور کتابخانههای عمومی غرب تهران منتقل کرد.
واعظی طی حکمی محسنی را به سمت مدیرکل امور کتابخانههای عمومی شهرستانهای غرب تهران (شامل کرج و اسلامشهر و دودانگه و ملارد و ...) منصوب کرد.
این تصمیم در پی تصمیم دولت مبنی بر تاسیس استان البرز شامل شهرستانهای نامبرده صورت گرفته و بر همین اساس پیشاپیش اداره کل امور کتابخانههای این استان طراحی و تاسیس شده است.
بنا بر اطلاع خبرنگار مهر به زودی مدیرکل جدید امور کتابخانههای عمومی استان مازندران نیز معرفی میشود.
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