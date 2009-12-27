به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کتابک، انتشارات "فردریک وارن" که از سال ۱۹۰۲ ناشر اصلی کتابهای بئاتریکس پاتر به شمار می رود اعلام کرد که با همکاری یک شرکت صادر کننده پروانه نشر به نام Chorion برای ساخت انیمیشن از شخصیتهای کتابهای پاتر قرارداد بسته است.

در کنار پیتر خرگوش (Peter Rabbit) که مشهورترین شخصیتی است که بئاتریکس پاتر آفریده بنجامین بانی و آقای جرمی فیشر هم به شخصیتهای انیمیشن تبدیل می‌شوند.

این سری فیلم انیمیشنی برای پخش در تلویزیون و به صورت بین‌المللی آماده می شود تا این شخصیتهای محبوب دوران گذشته در دنیای کودکان امروز هم محبوب و مشهور شوند. انتشارات وارن هم اکنون مالک میراث بئاتریکس پاتر است و از حق مالکیت معنوی بر کتابها و دیگر محصولات مربوط به شخصیتهای داستانی خلق شده توسط پاتر برخوردار است.

شخصیت پیتر خرگوش، قدیمیترین و نخستین شخصیت داستانی در جهان است که از حقوق معنوی برخوردار است. پاتر در زمان زندگی اش، عروسک پیتر خرگوش و محصولاتی دیگر با نام و تصویر این شخصیت داستانی تولید کرد و برای آنها حق مالکیت معنوی در خرید و فروش گرفت و به این ترتیب به یک پیشگام در راه ایجاد حق مالکیت معنوی برای شخصیتهای داستانی تبدیل شد.

با موافقت بئاتریکس پاتر، محصولات تجاری مانند اسباب بازی، جورچین، دستمال و محصولات دیگری با نام و نشان پیتر خرگوش و حق مالکیت معنوی انتشارات وارن تولید شد.