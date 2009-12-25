جزئیات نمایشگاه "کتابهای کودکان بولونیا ۲۰۱۰" اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کتابک، در این نمایشگاه که مهم‌ترین رویداد بین‌المللی در صنعت نشر کتابهای کودکان و چندرسانه‌ای هاست نویسندگان، تصویرگران، تولیدکنندگان فیلم و محصولات تلویزیونی، توزیع کنندگان، فروشندگان و کتابداران گردهم می‌آیند.

این رویداد بین‌المللی فرصت خوبی را برای خرید و فروش حق مالکیت معنوی آثار مربوط به کودکان، شناخت محصولات با کیفیت تولید شده برای کودکان و آشنایی و برقراری ارتباط بین کارشناسان فراهم می‌کند.

در این نمایشگاه چهار روزه، برگزیدگان سال ۲۰۱۰ جایزه راگازی بولونیا معرفی می شوند و برنامه های متنوع دیگری هم تدارک دیده شده است.

یک جایزه جدید به تصویرگران جوان در سطح بین المللی برای نخستین بار در سال ۲۰۱۰ به بهترین آثار تصویرگران کمتر از ۳۵ سال اهدا می شود. این جایزه را برگزار کنندگان نمایشگاه بولونیا و بنیاد SM راه اندازی کرده‌اند و قرار است هر سال ۳۰ هزار دلار به برگزیدگان اهدا کند.

گردهمایی بزرگ SCBWI برای نویسندگان و تصویرگران هم در روز ۲۲ مارس (۲ فروردین)، یک روز پیش از آغاز نمایشگاه آغاز می شود. برای شرکت در این گردهمایی می توانید در این نشانی نام نویسی کنید: http://www.scbwibologna.org/EShop/EShop.aspx?EshopID=b27313bd-a414-4b67-

در حاشیه این نمایشگاه کتاب یک نمایشگاه بزرگ تصویرگری و یک مراسم بزرگداشت هم برای جیانی روداری نویسنده مشهور ایتالیایی به مناسبت چهلمین سالگرد اهدای جایزه جهانی هانس کریستین اندرسون به این نویسنده، برگزار می‌شود.

