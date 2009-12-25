عاشوراخوانی شاعران ایرانی و ترک در آنکارا

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست خلج منفرد رایزن فرهنگی ایران گفت: در شب دوم ماه محرم به عشق امام حسین و یاران آن حضرت و به بهانه مولانا در خدمت جمعی از فرهیختگان و شاعران دو انجمن "شعر جوان "و انجمن "شاعران ایران" و شاعران ترک هستیم .

در این نشست، شاعرانی از جمله بدیع، جواد زهتاب، راکعی مدیر عامل انجمن شاعران ایران، داریوش معمار شاعر جوان ماهشهری و الهام اسلامی شاعر مشهدی، حجابی شاعر و استاد زبان فارسی دانشگاه آنکارا، ناصر فیض، چاغری گورر شاعر ترک و غیره با توجه به تلاقی آن با ایام محرم، گزیده‌های مناسبی را از دیوان شعرشان انتخاب و قرائت کردند.

