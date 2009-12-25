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۴ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۵۰

عاشوراخوانی شاعران ایرانی و ترک در آنکارا

عاشوراخوانی شاعران ایرانی و ترک در آنکارا

شاعرانی ایرانی که به قصد زیارت آرامگاه مولانا به قونیه رفته بودند، نشستی را در رایزنی فرهنگی ایران در آنکارا با مشارکت شاعران ترک برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست خلج منفرد رایزن فرهنگی ایران گفت: در شب دوم ماه محرم به عشق امام حسین و یاران آن حضرت و به بهانه مولانا در خدمت جمعی از فرهیختگان و شاعران دو انجمن "شعر جوان "و انجمن "شاعران ایران" و شاعران ترک هستیم .

در این نشست، شاعرانی از جمله بدیع، جواد زهتاب، راکعی مدیر عامل انجمن شاعران ایران، داریوش معمار شاعر جوان ماهشهری و الهام اسلامی شاعر مشهدی، حجابی شاعر و استاد زبان فارسی دانشگاه آنکارا، ناصر فیض، چاغری گورر شاعر ترک و غیره با توجه به تلاقی آن با ایام محرم، گزیده‌های مناسبی را از دیوان شعرشان انتخاب و قرائت کردند.

کد مطلب 1006344

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