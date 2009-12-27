به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در هفت فصل تنظیم شده است که هر فصل از آن به یک موضوع اختصاص دارد و وظیفه نگارش یا ترجمه مطالب هر فصل برعهده یکی از هفت دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران که در تالیف این کتاب همراهی کردهاند بوده است. پیشگفتار این کتاب را نیز علیرضا نوروزی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران که ویراستاری کتاب را برعهده داشته نوشته است.
فصل اول این کتاب با عنوان "مارکایکس.ام.ال" از نیکوسادات احمدی، فصل دوم "استاندارد ابردادهایکدگذاری و انتقال (متس)" از فرخندهسادات اجاق، فصل سوم "استاندارد ابردادهای توصیفی شیءگرا (مودس)" از زهرا نامور، فصل چهارم "استاندارد ابردادهای توصیفی مستند (مدس)" از فهیمه رحیمنژاد، فصل پنجم "استاندارد ابردادهای تصاویر ثابت (میکس)" از سولماز زرداری، فصل ششم "استاندارد ابردادهای حفاظت (پرمیس)" از حمید پیمانی و فصل هفتم "ملزومات کارکردی برای پیشینههای کتابشناختی (فربر)" از زینب فریزاده است.
"استانداردهای ابردادهای" درصدد است تا شش استانداردهای ابردادهای مهم را که در وبگاه کتابخانه کنگره آمریکا ذکر شدهاند معرفی کند.
این کتاب با بحث "مارکایکس.ام.ال" آغاز میشود و به "استاندارد ابردادهای حفاظت" خاتمه مییابد و در نهایت هم طرح مفهومی "اف.آر.بی.آر" را که به نوعی یک الگوی استاندارد از ضروریات و ملزومات کارکردی برای پیشینههای کتابشناختی است معرفی میکند.
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