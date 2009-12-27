به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در هفت فصل تنظیم شده است که هر فصل از آن به یک موضوع اختصاص دارد و وظیفه نگارش یا ترجمه مطالب هر فصل برعهده یکی از هفت دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران که در تالیف این کتاب همراهی کرده‌اند بوده است. پیشگفتار این کتاب را نیز علیرضا نوروزی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران که ویراستاری کتاب را برعهده داشته نوشته است.

فصل اول این کتاب با عنوان "مارک‏ایکس.‏ام.‏ال" از نیکوسادات احمدی، فصل دوم "استاندارد ابرداده‏ای‏کدگذاری و انتقال (متس)" از فرخنده‏سادات اجاق، فصل سوم "استاندارد ابرداده‎ای توصیفی شیء‎گرا (مودس)" از زهرا نامور، فصل چهارم "استاندارد ابرداده‏ای توصیفی مستند (مدس)" از فهیمه رحیم‏نژاد، فصل پنجم "استاندارد ابرداده‎ای تصاویر ثابت (میکس)" از سولماز زرداری، فصل ششم "استاندارد ابرداده‏ای حفاظت (پرمیس)" از حمید پیمانی و فصل هفتم "ملزومات کارکردی برای پیشینه‌های ‏کتابشناختی (فربر)" از زینب فری‏زاده است.

"استانداردهای ابرداده‏ای" درصدد است تا شش استانداردهای ابرداده‏ای مهم را که در وبگاه کتابخانه کنگره آمریکا ذکر شده‏اند معرفی کند.

این کتاب با بحث "مارک‏ایکس‏.ام‏.ال" آغاز می‏شود و به "استاندارد ابرداده‏ای حفاظت" خاتمه می‏یابد و در نهایت هم طرح مفهومی "اف‏.آر.بی.آر" را که به نوعی یک الگوی استاندارد از ضروریات و ملزومات کارکردی برای پیشینه‏های کتابشناختی است معرفی می‏‌کند.

