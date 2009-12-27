به گزارش خبرنگار مهر، کمیته آموزش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در ادامه برگزاری کارگاههای آموزشی خود این بار با حضور عباس حری استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران "مروری بر مبانی تحقیق" را به شرکت کنندگان آموزش می‌دهد.

این کارگاه پنجشنبه 10 دی‌ماه از ساعت 8:30 تا 13در مرکز آموزش ساختمان گنجینه اسناد ملی ایران واقع در بزرگراه حقانی (محور شرق به غرب)، نرسیده به مترو میرداماد برگزار می‌شود.

ثبت‌نام در کارگاه فقط به صورت الکترونیکی و پس از پرکردن فرم ثبت‌نام از طریق نشانی ilisa.amoozesh@yahoo.comامکانپذیر است.

آخرین مهلت ثبت نام برای کارگاه تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 8 دی ماه است.