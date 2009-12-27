  1. هنر
  2. سایر
۶ دی ۱۳۸۸، ۹:۳۴

انجمن کتابداری "مبانی تحقیق" را مرور می‌کند

انجمن کتابداری "مبانی تحقیق" را مرور می‌کند

کارگاه آموزشی "مروری بر مبانی تحقیق" 10 دی ماه به همت کمیته آموزشی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته آموزش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در ادامه برگزاری کارگاههای آموزشی خود این بار با حضور عباس حری استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران "مروری بر مبانی تحقیق" را به شرکت کنندگان آموزش می‌دهد.

این کارگاه پنجشنبه 10 دی‌ماه از ساعت 8:30 تا 13در مرکز آموزش ساختمان گنجینه اسناد ملی ایران واقع در بزرگراه حقانی (محور شرق به غرب)، نرسیده به مترو میرداماد برگزار می‌شود.  

ثبت‌نام در کارگاه فقط به صورت الکترونیکی و پس از پرکردن فرم ثبت‌نام از طریق نشانی ilisa.amoozesh@yahoo.comامکانپذیر است.

آخرین مهلت ثبت نام برای کارگاه تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 8 دی ماه است.

کد مطلب 1006359

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها