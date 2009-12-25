بزرگترین منکر تلاش برای تضعیف نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام محمد فرزانه شامگاه پنجشنبه در همایش نقش رسانه در فرهنگ تذکر لسانی گفت: امروز بزرگترین منکری که جامعه را تهدید می کند تضعیف اسلام است که در سایه تلاش برای ضربه زدن به نظام اسلامی صورت می گیرد.

وی عنوان کرد: غفلت از فریضه امر به معروف و نهی از منکر موجب تسلط منکران بر جامعه می شود که امنیت و آرامش جامعه را سلب می کند و از انجام دیگر فرایض دینی نیز جلوگیری می کند.

وی خاطرنشان کرد: به جریان فتنه هرگز فرصت نمی دهیم اهداف شوم فتنه گران را عملی کند.

حجت الاسلام فرزانه عنوان کرد: فتنه همچون ویروس می ماند و ویروس از بین رفتنی نیست اما باید کنترل شود.

وی با تاکید بر لزوم افزایش بصیرت مردم گفت: جامعه بصیر در فتنه ها حقایق و پشت پرده ها را نیز می بیند و اسلام امروز نیازمند افزایش بصیرت فرد در جامعه است.

استاندار کرمان نیز در ادامه این همایش، بزرگترین درس عاشورا را اجرایی شدن فریضه امر به معروف و نهی از منکر دانست.

حبیب الله دهمرده گفت: این حادثه تنها یک امر تاریخی نیست بلکه یادآور معرفت و بصیرت برای بیان حقیقت است.

وی با تاکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر در فعالیتهای فرهنگی باید نهادینه شود، گفت: سینما، تئاتر، رسانه ها به دلیل جذابیت می توانند در اجرایی شدن این فریضه نقش مهمی داشته باشند.