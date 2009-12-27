۶ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۰۶

اولین سفر در سال 2010/

درخشنده در اجلاس کمیته مسابقات FIVB شرکت می‎کند

دبیر فدراسیون والیبال کشورمان به منظور حضور در اولین نشست اعضای کمیته مسابقات فدراسیون جهانی در سال جدید میلادی، عازم سوئیس خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین اجلاس کمیته مسابقات فدارسیون بین‎المللی والیبال (FIVB) در سال 2010 میلادی، 10 اسفندماه در محل مقر دائمی این فدراسیون واقع در لوزان سوئیس برگزار خواهد شد.

به همین منظور سعید درخشنده به عنوان یکی از اعضای این کمیته به سوئیس سفر خواهد کرد تا در این نشست یک روزه شرکت کند. هنوز محورهای مورد بحث در اجلاس اسفندماه از سوی مدیران FIVB اعلام نشده است اما به نظر می‎رسد تعیین میزبان مسابقات جهانی 2011 جوانان یکی از آنها باشد.

ایران و برزیل تنها کاندیداهای برگزارکننده این مسابقات هستند.

