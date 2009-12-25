حملات تروریستهای تکفیری ادامه دارد/ زخمی شدن یک زائر ایرانی در کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، در شهر حله واقع در 100 کیلومتری جنوب بغداد، دست کم 15 نفر بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده و بمب، شهید و حدود 70 نفر دیگر زخمی شدند.



از سوی دیگر با وجود استقرار 20 هزار نیروی امنیتی و پلیس برای حمایت از زائران در کربلای معلی، یک بمب در این شهر منفجر شد که بر اثر آن یک زائر شهید و 20 زائر دیگر از جمله یک ایرانی زخمی شدند.



در بغداد نیز براثر انفجار دو بمب، دست کم هشت نفر کشته و حدود 30 نفر دیگر زخمی شدند.



انفجار بمب در یک مجلس عزاداری حسینی در شهرک صدر، به شهادت دست کم پنج نفر و زخمی شدن 22 نفر دیگر منجر شد



اما دست کم سه زائر حسینی بر اثر انفجار بمبی که تروریستهای تکفیری در مسیر عبور یک دسته عزاداری در منطقه الزعفرانیه بغداد منفجر کردند، شهید و 20 نفر دیگر زخمی شدند.



در منطقه باب الحسین در مرکز شهر بابل، انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری در نزدیک دسته عزاداران حسینی، دهها شهید و زخمی به جا گذاشت.

تروریستها با حمله به مسیحیان عراق که سرگرم برگزاری مراسم میلاد حضرت مسیح(ع) هستند نشان دادند هیچ تفاوتی در حملات خود قائل هستند و هم مسلمانان که در حال برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) و هم مسیحیان که درحال برگزاری مراسم میلاد حضرت مسیح(ع) هستند، از شر اقدامات وحشیانه و کینه توزانه آنها در امان نیستند.



از موصل خبر می رسد یک جوان مسیحی در حمله مردان مسلح ناشناس کشته شد.



در هفته های گذشته، مسیحیان در شهر موصل بزرگترین شهر استان نینوا در شمال بغداد هدف چندین حمله قرار گرفتند.



در کرکوک واقع در شمال بغداد نیز یک افسر ارتش عراق بر اثر انفجار بمب کشته شد و حمله مردان مسلح در الشرقات در شمال بغداد به کشته شدن یکی از نیروهای شوراهای بیداری و زخمی شدن سه نفر از همراهانش منجر شد.