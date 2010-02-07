به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش رحمت الله فتاحی از دانشگاه فردوسی درباره "محیط اطلاعاتی جدید و رویکردهای نو به سازماندهی اطلاعات (نگاهی به مدلهای مفهومی)" سخنرانی می کند.

"هستی شناسی و دسته بندیهای آثار و روابط کتابشناختی بر مبنای مدل FRBR" نیز عنوان سخنرانی شعله ارسطوپوردر این همایش است.

همچنین در این همایش محسن حاجی زین العابدینی درباره "FRBR و سایر الگوها و استانداردهای مرتبط" و حجتی درباره "چالشهای فنی پیاده سازی مدل FRBR" سخنرانی خواهند کرد.

همایش "رویکردهای نو به سازماندهی اطلاعات: نگاهی به مدل مفهومی FRBR" چهارشنبه 28 بهمن از ساعت 16:30 تا 18:30 در دانشگاه تهران، دانشکده علوم، تالار شهید دهشور برگزار می‌شود و شرکت در آن برای عموم آزاد است.