  1. هنر
  2. سایر
۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۴۲

همایش "رویکردهای نو به سازماندهی اطلاعات" برگزار می‌شود

همایش "رویکردهای نو به سازماندهی اطلاعات" برگزار می‌شود

انجمن کتابداری و اطلاع​رسانی ایران 28 بهمن همایش "رویکردهای نو به سازماندهی اطلاعات: نگاهی به مدل مفهومی FRBR" را در دانشگاه تهران برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش رحمت الله فتاحی از دانشگاه فردوسی درباره "محیط اطلاعاتی جدید و رویکردهای نو به سازماندهی اطلاعات (نگاهی به مدلهای مفهومی)" سخنرانی می کند.

  "هستی شناسی و دسته بندیهای آثار و روابط کتابشناختی بر مبنای مدل FRBR" نیز عنوان سخنرانی شعله ارسطوپوردر این همایش است.

 همچنین در این همایش محسن حاجی زین العابدینی درباره "FRBR و سایر الگوها و استانداردهای مرتبط" و حجتی درباره "چالشهای فنی پیاده سازی مدل  FRBR" سخنرانی خواهند کرد.

همایش "رویکردهای نو به سازماندهی اطلاعات: نگاهی به مدل مفهومی FRBR"  چهارشنبه 28 بهمن از ساعت 16:30 تا 18:30 در دانشگاه تهران، دانشکده علوم، تالار شهید دهشور برگزار می‌شود و شرکت در آن برای عموم آزاد است.

 

کد مطلب 1006408

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها