به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود در این دیدار، بازیکنان خارجی که در رقابتهای باشگاهی بسکتبال ایران حضور دارند با هدایت "وسلین ماتیچ" مقابل منتخبی از بهترینهای ایرانی لیگ برتر به میدان روند و همین بازی بهانهای شود برای آنکه اهالی بسکتبال کریسمس و سال نو میلادی را به خارجیهای این رشته تبریک گفته و در برگزاری جشن عید آنها شریک شوند.
اما این برنامه که البته زمان دقیق آن مشخص نشده بود به دلیل فشردگی مسابقات لیگ برتر و نبود زمان کافی لغو شد.
حسن نوربخش، مسئول کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: خوشحال میشدیم اگر میتوانستیم در برگزاری جشن کریسمس و سال نو میلادی خارجیهای شاغل در ایران سهیم میشدیم. حتی برای این منظور برنامهریزی کرده بودیم در یک دیدار مقابل تیم منتخب فدراسیون قرار بگیرند. اما واقعیت این است که برنامه مسابقات لیگ برتر به حدی فشرده است که چارهای جز لغو این برنامه نداشتیم.
وی همچنین یادآور شد: از طرفی در جریان هر دیدار حتی اگر به صورت دوستانه باشد، احتمال آسیبدیدگی بازیکنان وجود دارد. جلوگیری از بروز چنین مشکلی که میتوانست برای هر تیم و بازیکنی دردسرساز شود نیز عامل دیگری برای لغو برنامه مورد نظر بود.
نوربخش با بیان اینکه لغو دیدار دوستانه بسکتبالیستهای خارجی با منتخب بازیکنان ایران با موافقت وسلین ماتیچ صورت گرفت، اظهارداشت: برای تمام بازیکنان و همچنین مربیان خارجی که در بسکتبال ایران مشغول به کار هستند آرزوی سالی خوب و خوش را دارم.
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