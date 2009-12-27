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۶ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۲۰

به خاطر فشردگی لیگ برتر/

بسکتبالیست‎های خارجی کریسمس را بدون بازی جشن می‎گیرند

بسکتبالیست‎های خارجی کریسمس را بدون بازی جشن می‎گیرند

برنامه ویژه‎ای که فدراسیون بسکتبال برای دیدار دوستانه بسکتبالیست‌های خارجی شاغل در ایران با تیم منتخب لیگ برتری‎ها و به منظور برپایی جشن کریسمس و سال نو میلادی آنها در نظر گرفته بود، لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود در این دیدار، بازیکنان خارجی که در رقابت‌های باشگاهی بسکتبال ایران حضور دارند با هدایت "وسلین ماتیچ" مقابل منتخبی از بهترین‎های ایرانی لیگ برتر به میدان روند و همین بازی بهانه‎ای شود برای آنکه اهالی بسکتبال کریسمس و سال نو میلادی را به خارجی‎های این رشته تبریک گفته و در برگزاری جشن عید آنها شریک شوند.

اما این برنامه که البته زمان دقیق آن مشخص نشده بود به دلیل فشردگی مسابقات لیگ برتر و نبود زمان کافی لغو شد.

حسن نوربخش، مسئول کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: خوشحال می‎شدیم اگر می‎توانستیم در برگزاری جشن کریسمس و سال نو میلادی خارجی‏های شاغل در ایران سهیم می‎شدیم. حتی برای این منظور برنامه‎ریزی کرده بودیم در یک دیدار مقابل تیم منتخب فدراسیون قرار بگیرند. اما واقعیت این است که برنامه مسابقات لیگ برتر به حدی فشرده است که چاره‎ای جز لغو این برنامه نداشتیم.

وی همچنین یادآور شد: از طرفی در جریان هر دیدار حتی اگر به صورت دوستانه باشد، احتمال آسیب‎دیدگی بازیکنان وجود دارد. جلوگیری از بروز چنین مشکلی که می‎توانست برای هر تیم و بازیکنی دردسرساز شود نیز عامل دیگری برای لغو برنامه مورد نظر بود.

نوربخش با بیان اینکه لغو دیدار دوستانه بسکتبالیست‏های خارجی با منتخب بازیکنان ایران با موافقت وسلین ماتیچ صورت گرفت، اظهارداشت: برای تمام بازیکنان و همچنین مربیان خارجی که در بسکتبال ایران مشغول به کار هستند آرزوی سالی خوب و خوش را دارم.

کد مطلب 1006409

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