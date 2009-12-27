به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود در این دیدار، بازیکنان خارجی که در رقابت‌های باشگاهی بسکتبال ایران حضور دارند با هدایت "وسلین ماتیچ" مقابل منتخبی از بهترین‎های ایرانی لیگ برتر به میدان روند و همین بازی بهانه‎ای شود برای آنکه اهالی بسکتبال کریسمس و سال نو میلادی را به خارجی‎های این رشته تبریک گفته و در برگزاری جشن عید آنها شریک شوند.

اما این برنامه که البته زمان دقیق آن مشخص نشده بود به دلیل فشردگی مسابقات لیگ برتر و نبود زمان کافی لغو شد.

حسن نوربخش، مسئول کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: خوشحال می‎شدیم اگر می‎توانستیم در برگزاری جشن کریسمس و سال نو میلادی خارجی‏های شاغل در ایران سهیم می‎شدیم. حتی برای این منظور برنامه‎ریزی کرده بودیم در یک دیدار مقابل تیم منتخب فدراسیون قرار بگیرند. اما واقعیت این است که برنامه مسابقات لیگ برتر به حدی فشرده است که چاره‎ای جز لغو این برنامه نداشتیم.

وی همچنین یادآور شد: از طرفی در جریان هر دیدار حتی اگر به صورت دوستانه باشد، احتمال آسیب‎دیدگی بازیکنان وجود دارد. جلوگیری از بروز چنین مشکلی که می‎توانست برای هر تیم و بازیکنی دردسرساز شود نیز عامل دیگری برای لغو برنامه مورد نظر بود.

نوربخش با بیان اینکه لغو دیدار دوستانه بسکتبالیست‏های خارجی با منتخب بازیکنان ایران با موافقت وسلین ماتیچ صورت گرفت، اظهارداشت: برای تمام بازیکنان و همچنین مربیان خارجی که در بسکتبال ایران مشغول به کار هستند آرزوی سالی خوب و خوش را دارم.