عزاداریها حسین پسند باشد/ صهیونیستها دارای سیاه ترین پرونده حقوق بشر

به گزارش خبرگزاری مهر، ایت الله سید احمد خاتمی خطیب این هفته نماز جمعه تهران در خطبه اول ضمن تسلیت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی به همه، اظهار داشت: حوادث تاریخی را باید به مانند یک جرقه دید همانگونه که حادثه عاشورا یک جرقه است.

وی ضمن تشریح حوادث عاشورا، افزود: از سوی دیگر می توانیم حوادث تاریخی را یک جریان و عبرت ببینیم و گذشته را آیینه آینده ببینیم چرا که این یک نگاه قرآنی است.

خاتمی با بیان اینکه عاشورا را باید حادثه امروز ببینیم، گفت: این حرکت تا قیامت ادامه دارد.وی تصریح کرد: اردوگاه یزیدیان اردوگاه ولایت ستیزی و خیانت به پیمان است و اردوگاه حسینیان اردوگاه وفاداری به دین، ارزشها و مقدسات و وحدت حول محور ولایت است.

خطیب نماز جمعه تهران همچنین در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به تاسوعا و عاشورای حسینی گفت: عشق به امام حسین (ع) در پوست و جان مردم ما نهفته است و این مردم در عزاداری امام حسین (ع) سنگ تمام می گذارند لذا نیازی به سفارش برای برگزاری باشکوه مراسم ها نیست.

خاتمی افزود: عزاداریهای ما باید حسین پسند باشد و به گونه ای نباشد که دشمنان امام حسین (ع) خوشحال شوند زیرا امام حسین (ع) محور وحدت ماست به گونه ای که کسانی که مسلمان نیستند هم به امام حسین(ع) احترام می گذارند لذا نباید این ایام را سکوی تفرقه قرار داد.

خطیب نماز جمعه تهران همچنین با اشاره به دیدار اخیر مبلغین و روحانیون با رهبر معظم انقلاب گفت: جا دارد که صدا و سیما این گونه سخنرانیها را چند بار پخش کند.

وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در این دیدار فرمودند اگر فرانسه، آمریکا، انگلیس، منافقین، سلطنت طلبان، مطرب ها و رقاصان فراری از جریانی حمایت کنند آن جریان باید به خود آید و این فرمایش مانند فرمایش امام خمینی (ره) است زیرا در صحیفه آمده که اگر آمریکا از کسی تعریف کند حتما در آن شخص عیبی وجود دارد لذا این گروه باید علیه اوباما و دشمنان این ملت بیانیه صادر کنند و آنان را محکوم نمایند.

خاتمی همچنین گفت: اگر این جریان بیانیه ای صادر نکند به تعبیر رهبر معظم انقلاب حتما عیبی در کارشان وجود دارد.

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه سخنانش با اشاره به درگذشت آیت الله منتظری، تصریح کرد: پیام حکیمانه و جامع مقام معظم رهبری را در این خصوص شنیدید و مشاهده کردید که ایشان نهایت بزرگواری را در این پیام نشان دادند و فرمودند هر جا که بازماندگان آیت الله منتظری می خواهند حتی در حرم حضرت معصومه (س) ایشان را دفن کنید، آیا بزرگواری بیش از این هم می شود اما متاسفانه دیدیم که عده ای ساختار شکن در این مراسم هم ساختارشکنی کردند و شعارهای اسرائیل پسند و دشمن پسند سر دادند، آن همه کرامت و این همه بی ادبی.

وی خاطر نشان کرد: جا دارد از مردم قم تشکرکنیم که با حضور درصحنه توطئه های بعدی این گروه را ناکام گذاشتند و همچنین در اینجا از مرجع بصیر آیت الله نوری همدانی هم تشکر می کنم که در این عرصه نقش آفرینی کردند.

خاتمی در ادامه با اشاره به سالروز ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) تصریح کرد: یاد این پیامبر بزرگ را گرامی می داریم، پیامبری که مورد احترام همه ادیان الهی است. در یکی از مواضع حضرت عیسی (ع) آمده که اگر خانه ای چند اتاق دارد و یک اتاق آن آتش بگیرد، اگر آن را خاموش کردید به جای دیگر سرایت نمی کند ولی اگر دست روی دست گذاشتید جاهای دیگر هم به آتش گرفتار می شود لذا در برابر ظلم هم باید این گونه باشید تا ظلم فراگیر نشود.

خطیب نماز جمعه تهران اظهار امیدواری کرد مسیحیان جهان همانند مسیحیان کشورمان که بیانیه های خوبی علیه ظلم صادر کردند، آنان هم در برابر ستمگری ها بایستند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جنایات واقع شده در یمن گفت: اکنون شش ماه است که یمن در آتش عربستانی ها و آمریکاییها می سوزد و در ماه محرم که جنگ در آن حرام است شاهد این وقایع هستیم لذا سخن ما این است که فلسفه وجودی سازمانهای بین المللی، اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی در چیست و اگر این سازمانها اینجا نخواهند نفس بکشند پس کجا می خواهند نفس بکشند.

خاتمی تاکید کرد: ما با تمام وجود این جنایات را محکوم می کنیم و از همه سازمانهای بین المللی می خواهیم قبل از اینکه فاجعه انسانی یمن گستردگی یابد جلو آمده و مانع گسترده تر شدن آن شویم.

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی گفت: اعضای این رژیم خود اعتراف کرده اند که دولت آنان اعضای بدن فلسطینی های زندانی را سرقت کرده و به بدن سربازان خود پیوند می زدند و یا اعضای بدن فلسطینی ها را می فروختند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر اکنون درحال ساخت دیوار بزرگ فولادی در مرز رفح با همکاری مصر به عمق 30 متر هستند تا مسلمانان غزه نتوانند از کانال های زیر زمینی مواد غذایی و دارویی به مردم خود برسانند لذا به وجدان های بیدار می گویم که اگر این جنایت نیست پس چیست، به صراحت می گویم که این رژیم سیاه ترین پرونده را در عرصه جنایات به حقوق بشر دارد.

خاتمی خاطرنشان کرد: جنایت به لبنان و غزه از جمله این جنایات است و عادلانه ترین حرف این است که دادگاههای بین المللی به خود آمده و سران این رژیم را به پای میز محاکمه بکشانند و جزای اعمال ننگین شان را بدهند.