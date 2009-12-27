احمد خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عنوان پنجمی و نهمی تیم‏های ایرانی اعزامی به مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا، اظهار داشت: فکر می‏کردیم نمایندگان کشورمان بتوانند تا مرحله نیمه‏نهایی این مسابقات و حتی بالاتر از آن، پیش روند. این انتظار زیادی نبود ولی آنها نتوانستند این انتظار معقول را اجابت کنند.

وی با اشاره به سرمای غیرقابل پیش‎بینی که در "هایکو" چین محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا وجود دارد، تصریح کرد: این سرما واقعا شدید بود طوریکه در روزهای ابتدایی اقامت در هایکو برای‌مان دردسرساز شد. اما به هر حال سرما و تاثیرات آن برای همه تیم‎ها یکسان بود. دلیل عملکرد دور از انتظار ساحلی‏بازان ایران مربوط به مشکلات دیگر می‎شود.

رئیس کمیته والیبال ساحلی که از نزدیک شاهد عملکرد ساحلی‎بازان کشورمان در رقابت‎های قهرمانی آسیا بود، یادآور شد: به غیر از ابراهیم سنسبیلی دیگر نمایندگان کشورمان تا چند روز قبل از اعزام به چین درگیر مسابقات باشگاهی بودند. در حالیکه من 40 روز پیش از این از مربیان آنها درخواست کرده بودم تا حداقل از 18 آذرماه بازیکنان را در اختیار فدراسیون قرار دهند اما هرگز در این زمینه همکاری لازم صورت نگرفت.

خجسته نبود مربی در کنار تیم‎های ایران را یکی دیگر از مشکلات آنها در مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا عنوان کرد و گفت: خلاء مربی در جریان مسابقات کاملا احساس می‎شد. البته هر مربی با هر سطح کاری نمی‎تواند در رقابت‎های آسیایی کارساز باشد. در هر حال به دلیل برخی موارد از اعزام مربی به چین بازماندیم در حالیکه اگر این اتفاق نمی‎افتاد کسب مدال یکی از تیم‌های ایران حتمی بود!

تیم‎های "الف" و "ب" والیبال ساحلی روز جمعه به ترتیب با کسب عنوان نهمی و پنجمی به کار خود در مسابقات قهرمانی آسیا پایان دادند. این رقابت‏‎ها روز گذشته (شنبه) با معرفی تیم‏های برتر در هایکو چین به پایان رسید.