احمد خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عنوان پنجمی و نهمی تیمهای ایرانی اعزامی به مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا، اظهار داشت: فکر میکردیم نمایندگان کشورمان بتوانند تا مرحله نیمهنهایی این مسابقات و حتی بالاتر از آن، پیش روند. این انتظار زیادی نبود ولی آنها نتوانستند این انتظار معقول را اجابت کنند.
وی با اشاره به سرمای غیرقابل پیشبینی که در "هایکو" چین محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا وجود دارد، تصریح کرد: این سرما واقعا شدید بود طوریکه در روزهای ابتدایی اقامت در هایکو برایمان دردسرساز شد. اما به هر حال سرما و تاثیرات آن برای همه تیمها یکسان بود. دلیل عملکرد دور از انتظار ساحلیبازان ایران مربوط به مشکلات دیگر میشود.
رئیس کمیته والیبال ساحلی که از نزدیک شاهد عملکرد ساحلیبازان کشورمان در رقابتهای قهرمانی آسیا بود، یادآور شد: به غیر از ابراهیم سنسبیلی دیگر نمایندگان کشورمان تا چند روز قبل از اعزام به چین درگیر مسابقات باشگاهی بودند. در حالیکه من 40 روز پیش از این از مربیان آنها درخواست کرده بودم تا حداقل از 18 آذرماه بازیکنان را در اختیار فدراسیون قرار دهند اما هرگز در این زمینه همکاری لازم صورت نگرفت.
خجسته نبود مربی در کنار تیمهای ایران را یکی دیگر از مشکلات آنها در مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا عنوان کرد و گفت: خلاء مربی در جریان مسابقات کاملا احساس میشد. البته هر مربی با هر سطح کاری نمیتواند در رقابتهای آسیایی کارساز باشد. در هر حال به دلیل برخی موارد از اعزام مربی به چین بازماندیم در حالیکه اگر این اتفاق نمیافتاد کسب مدال یکی از تیمهای ایران حتمی بود!
تیمهای "الف" و "ب" والیبال ساحلی روز جمعه به ترتیب با کسب عنوان نهمی و پنجمی به کار خود در مسابقات قهرمانی آسیا پایان دادند. این رقابتها روز گذشته (شنبه) با معرفی تیمهای برتر در هایکو چین به پایان رسید.
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