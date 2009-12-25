تمام انقلابهای دنیای اسلام از واقعه کربلا الهام گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، امام جمعه ایلام ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه با اشاره به تاسوعا و عاشورای حسینی گفت: این حادثه تاریخ ساز همواره در اذهان نسلهای گذشته تا به امروز به عنوان واقعه ای سرشار از آموزه های ارزشمند مطرح بوده است.

وی بیان داشت: نهضت کربلا قوام بخش اسلام ناب محمدی بوده و تمام انقلابهای کوچک و بزرگ دنیای اسلام از این قیام الهام گرفتند که انقلاب اسلامی ایران بزرگترین آنهاست.

این مسئول با اشاره به اینکه پیامهای ماندگار نهضت سرخ حسینی (ع) موجب بصیرت و روشنگری امت اسلامی بوده است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل بکارگیری بصیرت در مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان ضروری است.

امام جمعه ایلام واقعه کربلا و نهضت حسینی را آیینه تمام نمای عزت و مردانگی انسانهای الهی دانست و یادآور شد: پیامهای ماندگار نهضت عاشورا باید الگوی همه مردم و مسئولان جامعه قرار گیرد.